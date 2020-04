PREVENÇÃO O que é e como funciona o Abril Verde? Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho é comemorado dia 28

3 ABR 2020 - 14h:29 Por Redação

Para conscientizar a população, foi escolhida a cor verde para o mês de Abril, simbolizando a segurança trabalhista. Já o mês de Abril foi escolhido baseando-se no Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho, comemorado no dia 28 de Abril.

Em 1969, uma explosão de uma mina da cidade de Farmington, na Virgínia, estado dos Estados Unidos, acabou por matar 78 trabalhadores, caracterizando o episódio como um dos maiores e mais conhecidos acidentes trabalhistas da humanidade.

A cor verde está relacionada aos cursos da área da saúde, e por isso o símbolo da campanha Abril Verde é o laço verde.

Abril Verde nas Empresas

O mês de Abril deve ser celebrado dentro do ambiente trabalhista e empresarial como o momento perfeito para melhorar a convivência e também a segurança no local de trabalho. É comum que se realizem diversas atividades ao longo de todo o mês de Abril nas empresas, firmando o Abril Verde como o maior apoio à causa de segurança do trabalho.

As atividades podem estimular e orientar na adoção de diversos procedimentos de segurança e melhoria da saúde dos trabalhadores, através de palestras e dinâmicas de grupo que podem ensinar os funcionários a pensar primeiramente na sua segurança e de seus colegas dentro do seu local de trabalho.

Fonte: Conceito Zen