O que é startup? Entenda o significado e como funcionam

15 ABR 2020 - 17h:30 Por Redação

Startup é um termo usado para classificar empresas novas e que oferecem produtos inovadores. Normalmente, esses negócios estão ligados a soluções tecnológicas que tentam atender a alguma necessidade do mercado. Apesar de enfrentarem um início mais incerto e cheio de riscos, essas empresas tendem a dar certo e podem se tornar referências naquilo que fazem. É o caso, por exemplo, de Uber, Netflix e Nubank, entre diversas outras.

A seguir, entenda o que classifica uma startup, qual é a relação que existe entre inovação e risco e quais são as diferenças entre esse tipo de empreendimento para empresas mais consolidadas. Veja também quais os diferentes tipos de startups existentes e exemplos de empresas nessa categoria.

O que é e como funciona uma startup?

O significado da palavra startup tem origem no inglês, na palavra start (começar), e os primeiros usos remetem a um artigo na revista Forbes, na década de 70. O termo, no entanto, só começou a se popularizar na década de 90, com o surgimento da Internet. Na época, várias startups surgiram no Vale do Silício, região da Califórnia que abriga diversas empresas de tecnologia, incluindo gigantes como Google e Apple.

O termo startup em si é bastante genérico e pode englobar desde gigantes da tecnologia até empresas em estágio de gestação, que desenvolvem alguma ideia inovadora e buscam trazê-la ao mercado. Apesar disso, normalmente, a expressão é usada para descrever negócios em fase inicial. Em geral, a ideia de startup está diretamente vinculada à noção de inovação, da procura por algo que ainda não existe, mas que sofre a possibilidade de não decolar. São empreendimentos com grande potencial, mas também com grandes riscos para quem investe. Outra característica comum às startups é a agilidade em desenvolver e entregar projetos.

Considerando essa definição – de empresas em fases iniciais, que assumem riscos elevados, mas podem entregar produtos e serviços revolucionários –, é possível ter uma noção de como as startups funcionam. Elas podem ter origem em soluções mais simples, em que um grupo de pessoas se une para tirar um projeto ambicioso do papel, ou mesmo em iniciativas com maior estrutura, financiadas por dinheiro privado em busca de grandes ganhos com ideias inovadoras. Há ainda aquelas que começam em incubadoras mantidas em instituições de ensino e pesquisa pelo poder público.

Diferencial de startups

Se considerarmos a ideia de que startups são empresas em fase inicial, com promessas de ideias inovadoras, mas arriscadas, a principal diferença para empresas tradicionais fica por conta da escala: muitas startups começam com alguns amigos e poucos funcionários. Em alguns casos, inclusive, os empreendimentos iniciam apenas com os esforços do seu fundador.

Outra diferença está relacionada à agilidade. Ao contrário de uma empresa já consolidada e que tende a se mover lentamente em processos internos de análise e discussão de novos produtos, a startup pode sair da ideia para implementação em pouco tempo. Em geral, elas assumem mais riscos, estabelecem uma relação mais próxima com seus clientes e estão mais propensas a encarar fracassos com naturalidade.

Com informações de TechTudo.