MODA O que o estilo de Manu Gavassi tem a nos dizer? Entre cores, tamanhos, acessórios e tendências, a cantora não deixa close apenas com militância

2 ABR 2020 - 08h:00 Por Redação

Torcidas à parte, quem acompanha o BBB20 com certeza já reparou nos looks de Manu Gavassi. Apesar dos 1,53 de altura, a cantora é "gigante" no quesito estilo - basta analisar a forma como ela combina várias tendências em um mesmo visual, resultando em uma produção nada convencional e, mesmo assim, superestilosa.

Cores vibrantes, mangas bufantes, peças oversized, estampas e mil acessórios: quando se trata de Manu, "mais é mais". Por isso, o IG @PraVcArrasar separou vários looks que Manu tem usado no confinamento para você se inspirar no estilo dela. Confira na galeria! <3