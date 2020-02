POLÍTICA Opinião nacional discute o atual cenário político Programa aborda os principais temas políticos para o ano de 2020

6 FEV 2020 - 07h:55 Por Redação

O Opinião Nacional desta quarta-feira (5/2) traz uma série de discussões importantes e de interesse público. Em um ano de eleições municipais, o Congresso Nacional ainda tem uma série de desafios com os quais deve se preocupar. Dentre as questões debatidas no programa, estão: a Reforma Tributária, a Reforma Administrativa, o Pacto Federativo, a PEC da Segunda Instância, a Manutenção do Fundeb (principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil, que perde validade no fim do ano), a Reforma da Previdência, o fim das coligações na disputa proporcional e as Fake News.

Para discutir os assuntos, foram convidadas jovens lideranças do Congresso. São elas: Kim Kataguiri (deputado federal pelo DEM/SP), Vitor Marchetti (cientista político da Universidade Federal do ABC), Magno Karl (cientista político e diretor de políticas públicas do Livres) e Enrico Misasi (deputado federal pelo PV/SP).

Apresentado por Andresa Boni, o Opinião Nacional vai ao ar às 22h15, na TV Cultura e no aplicativo Cultura Digital.

Fonte: TV Cultura