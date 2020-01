‘Opinião Nacional’ fala dos desafios do trabalho no mundo 4.0 Programa da TV Cultura/TVC HD recebe o economista c e o sociólogo Glauco Arbix

22 JAN 2020 - 14h:24 Por Valdecir Cremon

O programa “Opinião Nacional” desta quarta-feira (22) discute sobre os desafios do trabalho na Quarta Revolução Industrial. Como a falta de preocupação com o as mudanças no mundo 4.0 afetam as profissões e a relação dos indivíduos com seus empregos são alguns dos pontos abordados ao longo do programa.

De acordo com especialistas, as pessoas costumam se atentar apenas aos aspectos positivos da tecnologia, sem se preocupar com as consequências disso. Para falar sobre essa e outras questões, Andresa Boni recebe João Roncati, economista especialista em estratégia e planejamento, e o sociólogo e professor da USP Glauco Arbix.