SHOW ONLINE Pabllo Vittar confirma participação em'Stonewall Gives Back' Cyndi Lauper, Todrick Hall e Peppermint são outrxs artistas confirmadas

21 ABR 2020 - 11h:55 Por Beatriz Rodas

Apresentado por Michelle Visage e Tyler Oakley, o festival online “The Stonewall Inn Gives Back!” foi divulgado nesta segunda-feira (20) pela Rolling Stone. O propósito do evento é ajudar os profissionais LGBTQ+ do entretenimento afetados pelo coronavírus.

Entre as atrações do show, estão artistas como Pabllo Vittar, Cyndi Lauper, Troye Sivan, Todrick Hall, Kim Petras, Rufus Wainwright, Allie X, Alan Cumming, Betty Who, Greyson Chance, John Cameron Mitchell e Kristin Chenoweth.

À revista, o produtor executivo Erich Bergen disse o seguinte: “Eu acho que essa pandemia deixou ainda mais claro o quanto alguns de nossa comunidade realmente são vulneráveis. Nós estamos nos unindo para responder a essa crise de uma forma colaborativa, através da música”.

Anota para não esquecer! A transmissão do evento acontece nesta quinta-feira (23) às 21h (no horário de Brasília) por meio do canal do Youtube “WOWPresents“.

Com informações de PapelPop.