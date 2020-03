BORA! Para a Gazin, capacitação e atendimento é Bora! Satisfação do cliente é principal motivação para a Gazin de Três Lagoas

18 MAR 2020 - 08h:32 Por Redação

No coração de Três Lagoas, o que motiva as Lojas Gazin, é poder proporcionar ao cliente um experiencia única. Seja com melhores produtos, atendimento de qualidade, benefícios na compra ou equipe capacitada, para a empresa essa é a essência do “Bora”, campanha que reúne propósitos de empresas e profissionais.

Entender a motivação de cada empresa e empresário é essencial para conhecer o "Bora" de cada um de nós. O Grupo RCN quer saber: qual é o seu "Bora"?

Confira o vídeo. link: https://www.facebook.com/CulturaTVC/videos/1131249677220711/