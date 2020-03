BORA! Para Karina é o brilho nos olhos das crianças de Petit Poá Motivação da empresária todos os dias é o brilho de clientes vestindo suas peças

17 MAR 2020 - 17h:04 Por

Para seguirmos felizes e realizados no que fazemos dia a dia é preciso ter sempre em mente o que nos alegra, e isso é "Bora", essa é a essência da campanha que reúne propósitos de empresas e profissionais pelo Grupo RCN de Comunicação.

Para Karina Varoni, “'Bora' é levar os filhos e amigos na Petit Poá. Ver uma criança com uma roupa da Petit Poá é uma alegria, porque cada criança tem seu brilho especial no olhar e no coração”.

A empresária se realiza ao ver cada mini-cliente saindo do provador feliz usando uma peça da loja, ou desfilando por aí a beleza e o encantamento dos detalhes que ela preza para a Petit Poá.

Entender o "Bora?!" de cada empresa e empresário é essencial para conhecer o "Bora" pessoal de cada um de nós. O Grupo RCN quer saber: é o seu "Bora"?

Confira o vídeo de Karina Varoni no link: https://www.facebook.com/CulturaTVC/videos/1150522868641026/.