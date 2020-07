O QUE HÁ, VELHINHO? Pernalonga completou 80 anos segunda! Veja fatos e memes Não importa de qual geração você é, o Perna fez parte da nossa infância, né?!

30 JUL 2020 - 10h:42 Por Beatriz Rodas

Nosso amado coelhinho, dono da frase "o que é que há, velhinho?", faz sucesso até hoje com as crianças e é um ícone dos desenhos animados. Pernalonga completou, na última segunda-feira (27), 80 anos de vida!

E, inclusive, nos últimos anos virou meme. Alguns gifs ao longo desta presente reportagem mostrarão nosso querido coelho como ícone usado nas redes sociais, como o pernalonga comunista. Confira as curiosidades (e os memes):

SEU NOME

Nosso amado Perna só é chamado de Pernalonga por aqui. Seu nome original, do inglês, é Bugs Bunny. :D

PRIMEIRO DESENHO

Pernalonga surgiu pela primeira vez no dia 27 de julho de 1940, no curta animado The Wild Hare (A Lebre Selvagem, em tradução livre), dirigido por Tex Avery (1908 - 1980), quando a imagem da televisão ainda nem era colorida!

IDEIA

A ideia do Perna nasceu em 1938, no Brooklyn, Nova York, criado por Tex Avery. Dois anos depois, Robert McKimson foi responsável pelo design definitivo do personagem.

ERA DE OURO

Ao longo dos anos, Pernalonga estrelou mais de 160 curtas durante a "era de ouro" da animação, além de participar de outros filmes. Isso foi entre os anos 40 e 50.

VENCEDOR!

Pernalonga já foi premiado com um Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação por Cavaleiro Pernalonga, em 1958.

SOTAQUE

Segundo Mel Blanc, dublador original de Pernalonga, o coelho tem um sotaque característico do bairro nova-iorquino Flatbush, sendo uma equilibrada mistura entre os dialetos do Condado de Bronx e Brooklyn.

JEITINHO CARACTERÍSTICO

A maneira que Pernalonga morde a cenoura com o canto da boca também lembra muito o jeito que o comediante Groucho Marx fumava o charuto. E lembra mesmo, né?

FAMOSOOO!

Pernalonga já ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, nos EUA.

INTERNACIONAL

Em 1996, Pernalonga participou de Space Jam (O Jogo do Século, no Brasil). O filme de live-action e animação foi estrelado pelo ex-jogador de basquetebol, Michael Jordan, além de personagens da Looney Tunes.

SÓ DELE

Pernalonga é dono do famoso bordão: "What's up, doc?" ("O que é que há, velhinho?", popularizado no Brasil). Ele diz isso em tom sarcástico e, geralmente, mastigando uma cenoura.

O MELHOR!

Pernalonga já foi eleito o melhor personagem de desenhos animados de todos os tempos pela revista norte-americana TV Guide. <3

TRADICIONAL

No Brasil, Pernalonga estreou nos anos 70. Sucesso em várias emissoras durante anos, o coelho faz aparições esporádicas na TV, hoje em dia.