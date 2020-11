TECNOLOGIA Pix: a novidade para facilitar suas traneferências Bancos iniciam operação via WhatsApp

23 NOV 2020 - 12h:53 Por Redação

O Banco do Brasil iniciou a operação de transferências via Pix pelo WhatsApp. Essa é a primeira combinação entre o mais recente sistema de pagamentos do país e o mensageiro mais popular do mundo.

Segundo o site Mobile Time, o procedimento funciona pelo chatbot (assistente virtual automático) da instituição já disponível anteriormente para clientes. A partir de comandos por mensagem de texto ou até gravando um áudio, é possível realizar operações simples de movimentação financeira.

Para fazer isso, você primeiro deve ter a assistente pessoal do BB cadastrada na sua agenda de contatos pelo número 61-4004-0001. Em seguida, inicie a conversa com o banco digitando e enviado "Pix", e aguarde o recado com as opções possíveis. É possível pagar outras pessoas, cobrar uma transferência ou cadastrar uma chave Pix, caso você ainda não tenha feito isso. Dependendo da opção, é preciso inserir dados pessoais do destinatário ou copiar o QR Code para enviar a quem será responsável pelo pagamento. (Informações Techmundo)