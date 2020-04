FAMOSOS Preta assume cabelos brancos e fala de coronavírus A famosa conta que a quarentena foi transformadora para repensar sobre a vida

2 ABR 2020 - 14h:13 Por Redação

Recuperada da Covid-19, Preta Gil diz estar transformada após contrair o coronavírus. Nas redes sociais, a cantora exibiu os fios de cabelos brancos que sempre fez questão de esconder.

Em um texto representativo, Preta explicou que há 20 dias, antes de contrair o coronavírus, ela se desesperava caso deixasse alguns fios brancos aparecerem e os pintava religiosamente de 15 em 15 dias.

"Além dele simbolizar o meu amadurecimento ele também simboliza a transformação de valores que o corona causou e está causando em mim, tô gostando deles e de me sentir mais natural e principalmente de me sentir livre se eu quiser e tiver vontade de pintá-los vou pintar mas com outro sentido! Isso vale pra tanta coisa nas nossas vidas que mesmo sem querer estamos sendo obrigados a repensar tanta coisa! E vocês que hábitos já estão mudando em vocês !! Vamos conversar nos comentários!"

Por conta do coronavírus, Preta ficou isolada durante 14 dias em um hotel em São Paulo, na companhia do marido, Rodrigo Godoy. Na tarde de 25 de março, Preta fez exames de sangue, eletrocardiograma e ressonância magnética do pulmão. O resultado apresentado pela equipe do Dr. David Uip, seu médico, indicou que seu pulmão não apresenta sintomas de pneumonia e que não precisará fazer o uso de medicação.

Fonte: Gshow.