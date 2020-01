MINHA GAROTA Primeira namorada de Senna lança livro com revelações Após 30 anos de silêncio, o retrato de um namoro que terminou sem deixar rastros

8 JAN 2020 - 16h:29 Por Redação

Angra dos Reis (RJ), 1984. Férias de Verão. Adriane, uma garota linda e recatada conhece Beco, um jovem ambicioso e carismático. Ela nem pensa em namorar – afinal, ainda está na escola e nunca sequer havia dado o primeiro beijo. Ele mal para no Brasil – sua profissão, possivelmente a mais perigosa do mundo, exige todo o seu tempo e energia. Mas a química entre os dois é instantânea e eletrizante. De forma discreta, começam a namorar, e descobrem, um no outro, o primeiro grande amor de suas vidas.

Para Adriane, ele será sempre lembrado como Beco- o rapaz brincalhão de sorriso maroto e olhar obstinado. Mas, para o mundo, ele é Ayrton Senna, o maior e mais admirado piloto de Fórmula 1 de todos os tempos.

Ao longo de quatro anos de namoro, Adriane viu o seu Beco se transformar. O piloto desconhecido deu lugar a uma das celebridades mais bem pagas do mundo. O garotão extrovertido era agora um homem sério e sobrecarregado. Viagens, paparazzi, aviões particulares. Iates, premiações, contratos milionários. Uma legião de fãs enlouquecidas. Assédio constante por parte das mulheres mais cobiçadas do mundo. Durante os altos e baixos da carreira meteórica de Ayrton, era Adriane quem permanecia ao seu lado, sempre discreta. Por trás das câmeras, era ela quem conhecia a face mais humana do ídolo mundial.

Por décadas, a imprensa nacional e internacional tentou descobrir detalhes do namoro entre Senna e a mulher que ele chamava de “minha garota”. Adriane ouviu, resignada, sua história de amor deturpada e distorcida por tabloides sensacionalistas, apresentadores de tv, e outras fontes levianas e oportunistas.

Agora, após 30 anos de silêncio, chegou a hora de contar, em suas próprias palavras, o começo, o meio e o fim do relacionamento que para sempre mudou sua trajetória e deixou marcas indeléveis em seu coração.