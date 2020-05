Programa do Bial mostra como fazer boa televisão com maior simplicidade "Conversa com Bial", na Globo, é exemplo de como é possível contornar dificuldades em momentos difíceis

29 MAI 2020 - 07h:00 Por Flávio Ricco

O programa de Pedro Bial, “Conversa”, na Globo, é o exemplo pronto e acabado de como para a televisão também é possível contornar as muitas dificuldades que o atual e outros tantos momentos nos impõem.

Agora, nesta sua volta, ele só ganhou com essa facilidade de entrevistar as pessoas, cada um da sua casa.

O próprio ambiente, sem a suntuosidade dos cenários ou frieza dos estúdios, propicia um clima de maior intimidade, a conversa direta, olho no olho.

Todos se sentem mais confortáveis para falar sobre diferentes assuntos e até os seus próprios, basta verificar a repercussão das entrevistas de Lima Duarte, William Bonner, Glória Maria e Anitta, entre outros, só nessas duas semanas em que o programa voltou a ser exibido.

Está aí mais uma demonstração que é perfeitamente possível fazer boa televisão, sem gastar tanto, só se valendo de maior criatividade e das facilidades que o mercado hoje dispõe.

No fundo, no fundo, esse é o mundo tão sonhado de tantas TVs. Só falta coragem de fazer. A Globo e o Bial tiveram.

TV Tudo

Está confirmado

A Globo está trabalhando com a certeza do próximo “The Voice Brasil” ainda este ano.

Para todos os efeitos, a sua nova temporada será exibida de outubro a dezembro.

Indiscutível

A CNN Brasil, nas entradas de repórteres ou mesmo convidados remotamente, tem apresentado uma qualidade técnica bem superior à de outras TVs e principais concorrentes.

É de se destacar o tratamento na imagem.

Onde está pegando?

“Made in Japão”, em sua primeira exibição aos sábados, foi muito mal de audiência.

Cabe um estudo. É um reality de qualidade, com formato interessante e muito bem produzido. Não merecia tão pouco.

Números

Na exibição do sábado passado, o “Made in Japão” registrou média de 3,2 pontos em seu horário de exibição, 22h30 à 0h14.

Perdeu da Globo (17,4), SBT (5,1) e ficou ali com a Band (3,1).

Caminho novo

No ar, na reprise de “Fina Estampa”, Mônica Carvalho está escrevendo e produzindo o sitcom “Saraliaeleia”, que será exibido no Instagram.

E também vai atuar ao lado de Michele Muniz e Renata Brás.

Super-Homem

A Band está enxugando tanto, que hoje Antonio Zimmerle está à frente de quatro funções bem diferentes.

Continua diretor de programação, mas também passou a ser responsável pelo Artístico, Esporte e Operações. Está batendo escanteio e pulando na área.

Rádio

André Lahóz Mendonça de Barros não é mais o diretor de jornalismo da Jovem Pan.

Estava no posto desde o começo de março. Saiu na noite de quarta-feira e o seu substituto ainda não foi definido.

Bola pingando

Na Record, o nome do Zeca Camargo é visto com muita simpatia.

Nenhum contato ou nada foi conversado com ele até agora, “mas nada é impossível”, assegura um dos seus diretores.

Dois tempos

A dupla Matheus e Kauan lança o DVD “10 Anos na Praia”, nesta sexta-feira no “Encontro com Fátima Bernardes”.

Como manda o novo momento, on-line. E, à noite, eles serão a atração do “Música na Band Live”.

Mudança na grade

No uso das suas atribuições, diretor de tudo, Silvio Santos acaba de determinar nova mudança na grade do SBT.

O “Vale a Pena Ver de Noite”, do Danilo Gentili, deixa de ser exibido nas noites de sábado, para dar lugar a luta livre. E, com isso, Raul Gil, à tarde, volta ao seu horário de antes, 15h30 às 19h45.

Bate – Rebate

A partir da Globo, Record já planeja estipular datas para o retorno das suas novelas...

... SBT também.

Audiência de “Êta Mundo Bom!” continua superando marcas importantes...

... Até aqui, é a maior audiência do “Vale a Pena Ver de Novo” nos últimos 11 anos.

E somente após restabelecer os trabalhos das suas novelas, “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder”, a dramaturgia da Globo voltará a se preocupar com as suas substitutas...

... Por exemplo: concluir as escalações de “A Morte Pode Esperar” (19h), do Mauro Wilson, e “Um Lugar ao Sol”, da Lícia Manzo...

... Além de outros trabalhos como “Verdades Secretas 2”, do Walcyr Carrasco.

Mateus Solano, Fernanda Torres, Vera Holtz e Júlio Andrade estarão no “Fantástico” deste domingo...

... A gravação contou com participação do site “Inumeráveis”, dedicado às vítimas do coronavírus no Brasil.

Danilo Gentili entrevista, nesta sexta-feira, no “The Noite”, o pastor Deive Leonardo, dono do maior canal de pregação do mundo, no YouTube, que leva seu nome.

C´est fini

Muito bem produzida a vinheta do Globoplay, em exibição da Globo, anunciando as novelas que agora passam a fazer parte do seu cardápio.

Foram extraídas cenas de várias produções, com diversos personagens caminhando na mesma direção, com Roberto Carlos, “Eu voltei”, ao fundo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!