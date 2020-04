SEGUNDAS INTENÇÕES Como ficam as atividades das crianças durante a quarentena? Psicóloga e pedagoga respondem às dúvidas e dão dicas para pais e filhos

6 ABR 2020 - 16h:36 Por Redação

No programa A Casa É Sua desta segunda (6), a psicóloga Letícia Lopes, e a pedagoga Isabel Borges, especialista em Educação Infantil, falaram um pouco sobre a interatividade com as crianças durante o período de quarentena.

O que fazer com elas? Como conciliar com o trabalho e as atividades de casa? Como inserí-las nos afazeres domésticos? Como explicar a atual situação do mundo? E os estudos? Essas e outras dúvidas, confira na entrevista: