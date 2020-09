ASSUMIDOS?! Rafa Kalimann posta vídeo dançando com Daniel Caon Após passeio de mãos dadas no shopping e passar a quarentena juntos, assumiram?!

1 SET 2020 - 10h:49 Por Beatriz Rodas

A ex-BBB Rafa Kalimann (26) compartilhou um vídeo dançando ao lado de Daniel Caon (27), candidato ao reality show na Casa de Vidro deste ano e seu suposto namorado.

No post na tarde de ontem (31), em seus stories no Instagram, Kalimann e Caon aparecem de roupas combinando fazendo a coreografia da música "Mandei Meu Cavaco Chorar", do Harmonia do Samba.