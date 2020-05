BBB 20 Rafa Kalimann pretende doar prêmio para ajudar no combate do coronavírus Sua intenção inicial era construir uma comunidade em Moçambique para cerca de 400 pessoas

2 MAI 2020 - 19h:42 Por Beatriz Rodas

Para quem é antenado nas redes sociais e acompanhou o último BBB 20, não é segredo que a influenciadora Rafa Kalimann tinha o objetivo de ganhar o reality para doar o prêmio de R$ 1.5 milhão para a ONG Missão África - da qual ela faz parte desde 2016.

Agora vice-campeã do BBB 20, Rafa revelou que pretende usar o dinheiro ganhado no programa para ajudar no combate aos efeitos da pandemia. Em um vídeo divulgado neste sábado (2), a influenciadora explicou à Giovanna Ewbank porque mudou de ideia em relação ao que fazer com o prêmio.

O início de tudo

Para quem não sabe, a Rafa entrou no reality show dizendo que ia doar o prêmio para a ONG Missão África, da qual é embaixadora. Sua intenção inicial era construir uma comunidade em Moçambique para cerca de 400 pessoas viverem com acesso à escola, hospital etc.

“Vou doar o prêmio inteiro, já era um propósito meu. Até sair do confinamento, eu queria doar para a ONG Missão África, mas agora, pensando na questão do vírus, preciso focar nas prioridades”, disse Rafa Kalimann sobre os R$ 150 mil que recebeu no programa.

Com informações de PapelPop.