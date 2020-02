CANAL 1 Record aproxima Domingo Espetacular de modelo do Fantástico No próximo dia 8, o programa já deverá contar com novos recursos

29 FEV 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

O “Domingo Espetacular”, em edição do próximo dia 8, já deverá contar com os recursos de novos equipamentos adquiridos pela Record que irão fazer animação enquanto os apresentadores chamam as reportagens. Segundo se informa, esse investimento tem tudo para superar os mesmos recursos tecnológicos do concorrente “Fantástico”, da Globo. Daí o motivo do Estúdio I (virtual), onde é apresentado o programa, estar passando por uma grande reforma.

Apesar de não admitir isso publicamente, a Record está aproximando cada vez mais o “Domingo Espetacular” do modelo do “Show da Vida” e a proposta, inclusive, é fixar dois apresentadores – Eduardo Ribeiro e mais alguém. Se Carolina Ferraz tivesse aceitado a proposta, seria ela. Como a negociação fracassou, segue a busca por um outro nome de peso.

Essa revista eletrônica que existe desde abril de 2004 passa a ter a mesma importância de outros produtos e profissionais da nova programação de domingo, como “Hoje em Dia”, Sabrina e Xuxa na busca pela sonhada vice-liderança absoluta de audiência. Os seus resultados, na briga com Globo e SBT, serão fundamentais para alcançar esse objetivo.

No próximo dia 4, durante evento na sede de São Paulo com as presenças de Xuxa, Faro, Sabrina, entre outros, a emissora dará mais detalhes sobre as mudanças no “Domingo Espetacular”.

TV Tudo

Baixa

Edson Pimentel deixou a direção-executiva da Globo Filmes, que ocupava desde 2013, e também o Grupo Globo. O profissional tinha 40 anos de casa e ainda não foi definido o seu substituto.

Protagonista

O humorista Everson de Brito Silva, o Tirullipa, vem por aí com um novo trabalho no cinema. Só que desta vez ele surgirá como protagonista da produção. Elenco em tempo de escalação.

Organização

Após Silvio de Abreu assumir o comando da Teledramaturgia da Globo, nunca se observou tamanha organização no calendário das novelas e séries. Só como exemplo, a próxima “Malhação”, com subtítulo “Transformação”: vai começar em 11 de maio deste ano e terminar em 11 de junho de 2021.

Caras novas

Mauro Mendonça Filho, diretor de “Mal Secreto”, série de suspense escrita por Bráulio Mantovani, exclusiva para a Globoplay, vai apostar em vários lançamentos. A maioria desses nomes, atores do teatro de São Paulo. Sérgio Guizé e Viviane Araújo já estão garantidos no elenco.

Ao vivo

Carlos Massa, o Ratinho, voltará com programa ao vivo no SBT dia 9 de março. O detalhe: mesmo em período de reprises, ele não deixou a vice-liderança.

Fechou

Marieta Severo está confirmada no elenco de “Um Lugar ao Sol”, novela de Lícia Manzo que substituirá “Amor de Mãe” e tem estreia prevista para maio. Ao que tudo indica, Marieta emendará essa produção nas gravações de “Verdades Secretas – 2”, com estreia em 2021 na Globoplay.

Rumores

Já circulam comentários que o autor Rui Vilhena, após a novela “Na Corda Bamba”, exibida pela TVI em Portugal, poderá voltar ao Brasil. Resta saber se na Globo ou em outra emissora.

Devagar

Isis Valverde começou “Amor de Mãe” a todo vapor, mas também deu uma boa caída. Trata-se de uma atriz que quando tem história, não decepciona.

Craque

Se Cássio Gabus Mendes não aparecer na lista de “Melhores”, este ano, será uma covardia. Muito bom o seu trabalho como Afonso em “Éramos Seis”.

Próxima das seis

Dani Ornellas e Hoji Fortuna viverão os personagens Cândida e Dom Olu em “Nos Tempos do Imperador”, próxima novela das 18h da Globo. Na trama, Olu faz o Rei da região de Pequena África. Casado com Cândida (Ornellas) e pai de Zayla (Alana Cabral/ Heslaine Vieira), ele protege os negros alforriados ou que conquistaram sua própria liberdade, oferecendo abrigo.

Bate-Rebate

Carol Nogueira, ex-Band, e Reinaldo Gottino, ex-Record, só se conheceram pessoalmente a partir dos preparativos do jornal “360º” que vão apresentar na CNN Brasil a partir de março...

...Na gravação dos pilotos, os dois estão surpreendendo. Dupla afinada.

Carol Castro acertou uma série na Fox, “Insânia”, mas continua contratada da Globo...

...E inclusive fechando participação em novos trabalhos da emissora.

Esse problema do coronavírus tem sido muito discutido pelas emissoras, por causa da proximidade dos Jogos Olímpicos...

...Em especial daquelas que farão apenas cobertura jornalística...

...Uma definição sobre envio de pessoal só deverá sair em maio, casos de CNN, Fox e ESPN.

Mayana Neiva estreia dia 18 de março a quarta temporada da série "Rotas do Ódio" no Universal TV.

Na Globo, não se falou mais sobre a produção de uma minissérie sobre a vida de Janete Clair...

...Trata-se de um projeto bastante antigo e aguardado...

...Se sair, deverá ser tocado por Newton Moreno, Renata Dias Gomes e Guilherme Vasconcelos.

C’est fini

Pelo quarto ano, o projeto “Globo Lab Profissão Repórter” vai colocar o pé na estrada. No fim de março, as equipes levarão palestras sobre jornalismo e audiovisual para jovens de 12 cidades de diferentes regiões do país. Os participantes são convidados a inscrever, em duplas, uma videorreportagem com tema livre. As dez duplas que tiverem os melhores vídeos, selecionados pela equipe do “Profissão”, participarão de uma imersão de cinco dias na redação de São Paulo para aprimorarem as reportagens com a mentoria de Caco Barcellos e de seu pessoal.