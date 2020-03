CANAL 1 Rede TV! antecipará especial com programas Diante do panorama atual, a emissora acelera o projeto

24 MAR 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

A Rede TV!, diante do panorama atual, acelera o projeto que tem como proposta apresentar o que de melhor existiu na sua programação nesses 20 anos de existência. Iniciativa do diretor Homero Salles. Um especial comemorativo, que ainda demoraria certo tempo para ser colocado no ar, mas em função do Coronavírus e suas consequências, como paralisar gravações, teve a sua realização antecipada.

Daí já ser possível anunciar a estreia do projeto "Rede TV! 20 Anos" para as próximas semanas, em horário ainda a ser anunciado. Edição acelerada.



Será a oportunidade para rever a passagem de Hebe Camargo; Fernanda Lima - "Interligado"; Fabiana Saba - "Interligado Games"; Monique Evans – "Noite Afora"; Rafinha Bastos – "Saturday Night Live"; Gilberto Barros – "Sábado Total"; Sonia Braga em "Donas de Casa Desesperadas", entre outros.

(Legenda: Fernanda Lima vai reaparecer na Rede TV!)

Crédito: Raquel Cunha /TV Globo



A propósito



João Kleber, com gravações na frente, já interrompeu os trabalhos dos seus dois programas.

Na Rede TV!, entre os funcionários, há a expectativa que o mesmo repita em relação aos demais.



Prevenção



De fato, na semana passada, a âncora do "Jornal da Record", Adriana Araújo, ficou alguns dias fora por causa de contato com um paciente suspeito de Coronavírus.

Mas, descartada a suspeita, ela voltou ao trabalho.



Distância regulamentar



É interessante verificar como os repórteres, de maneira geral, mesmo estando na linha de frente, não têm evitado entrevistas.

Mas todos sempre mantendo distância segura dos seus entrevistados.



Momento complicado



A paralisação de todas as competições esportivas no País e fora dele, como não poderia deixar de ser, atingiu fortemente os canais SporTV.

Neste período de Coronavírus, sem qualquer alternativa, está sendo necessário recorrer aos seus arquivos para manter a programação no ar.



Diante disso



O assinante do SporTV tem acompanhado momentos inusitados.

Foram mostrados jogos da ex-líbero Fabiana Alvim, a Fabi, hoje comentarista do Grupo Globo. E até a final da Copa João Havelange, em 2001, em que o Vasco usou o logo do SBT, contra o São Caetano, em "vingança" a uma reportagem da própria Globo.



Prêmios



"Malhação: Vidas Brasileiras" concorre em duas categorias do Emmy Kids Internacional – "melhor série" e "digital". Já o "The Voice Kids" concorre na categoria "reality".

Detalhe: o anúncio dos vencedores, marcado para 31 de março, será virtual. A tradicional cerimônia em Cannes, na França, como quase tudo, foi cancelada.



Desprezo e desrespeito



A CNT, que é uma rede nacional, mas com 22 horas diárias da sua programação entregues à Igreja Universal, para inglês ver mantém boletins informativos de hora em hora, com um minuto de duração. A informação mais relevante de ontem foi sobre o cadastro de celulares pré-pagos. O mundo, realmente, deve estar bem preocupado com isso.



Vale lembrar



No instante em que passa a ser necessário recorrer a reprises, é sempre importante deixar um aviso na tela o tempo todo. E não só no começo ou fim de cada programa, como tem acontecido na maioria dos casos. A audiência rotativa deve ser considerada.



Títulos



"Fina Estampa" no ar e Aguinaldo Silva relembra um episódio da versão hispânica da novela gravada pela Telemundo. Lá, a trama recebeu o título de "Marido en Alquiler" (Marido de Aluguel). Esse nome também seria adotado no Brasil. No entanto perdeu força na reta de chegada e deu lugar a "Fina Estampa".



Última forma



A Record, assim como todas as TVs responsáveis, interrompeu por completo a gravação dos seus programas do entretenimento.

Por exemplo: mesmo sem plateia, não foi possível gravar a semifinal e final do "The Four" da Xuxa. A partir desta quarta-feira, e assim continuará por enquanto, serão exibidos os inéditos em estoque.



E atenção



Todo o pessoal de "Gênesis", que estava no Marrocos, já retornou ao Brasil. Os trabalhos foram concluídos.

Agora, quarentena. A ideia de estrear a novela em abril, como inicialmente se planejou, já foi definitivamente afastada. "Rico e Lázaro" vai até 14 de abril. Uma reprise entrará no lugar.



Alterações na grade



A partir desta terça-feira, o programa "Fofoca Aí", exibido diariamente pela TV Gazeta, terá mais meia hora de duração e irá ao ar das 14h às 15h. Como consequência, o "Mulheres", agora com Regiane Tápias cobrindo a ausência de Regina Volpato, perde 30 minutos de duração, e o "Revista da Cidade" deixa a grade.



Essas mudanças valem apenas por esta semana.



Bate – Rebate



· "The Affair", em todas as suas temporada, vai estrear sexta-feira no Globoplay...

· ... O caso entre um escritor e uma garçonete, levanta pontos de vista bem diferentes, em se tratando dos amantes e dos traídos.

· "Troca de Esposas" é outro que também vai seguir normalmente...

· ... A Record ainda tem quatro programas no arquivo.

· Na TV Aparecida, a audiência da missa de domingo pela TV subiu mais de 150%. É o efeito Coronavírus.

• O Canal OFF, em função desse período de isolamento, promove em todas as suas plataformas digitais conteúdos exclusivos destinados ao bem-estar, tranquilidade e hábitos saudáveis...

• ... Atletas do canal também irão incentivar o cuidado com a saúde física e mental...

• ...E a série "Respira e Se Inspira", com a yogini Milla Monteiro, mostra práticas e exercícios simples de meditação, respiração e Yoga que podem ser realizadas de forma segura dentro de casa.

• "Aqui na Band", "Jogo Aberto" e "Donos da Bola", todos trabalhando em parceria com o jornalismo da Band.



C´est fini



"Amor Sem Igual", da Record, por enquanto, continua exibindo capítulos inéditos. Mas com as suas gravações já interrompidas, também será necessário recorrer a outra reprise. Nos dois casos, essas escolhas ainda não foram feitas.