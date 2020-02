CANAL 1 Repórter de Minas Gerais mostra a verdade do jornalismo A televisão, mais especialmente os telejornais, devem sempre ser verdadeiros

1 FEV 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

Repórter de Minas Gerais mostra a verdade do jornalismo

Os tempos são tão outros que a televisão não deve mais insistir no mundo do faz de conta. Ou querer passar ao telespectador uma imagem que não existe e diferente daquilo que ele imagina ou tem certeza que está acontecendo.

Mentir, se existe a necessidade de ser mais claro. Exemplo simples, mas que deveria ser corriqueiro nesta e em inúmeras outras situações.

Num desses últimos dias, com a cobertura das chuvas em Minas Gerais, a repórter da TV Globo, Cláudia Mourão, de Belo Horizonte, fez a sua entrada no telejornal “Hoje” com o guarda-chuva. Simplesmente assim, sem a menor cerimônia.

A televisão, mais especialmente os telejornais, devem sempre ser absolutamente verdadeiros. É uma obrigação.

Quando, no passado, seria permitido que alguém se apresentasse nessas condições, segurando guarda-chuva e microfone? Cometer a insanidade de sujar a imagem? Nunca.

Era sempre o auxiliar ou outro operador qualquer, na mais ridícula situação, maior toró ao fundo e nenhuma gota em cima da repórter.

Tem que ser vida real. Parabéns, Cláudia. Que o seu exemplo inspire e se insira nos novos manuais.

Divulgação

TV Tudo

Programa do Serginho

Flávia Alessandra, Bárbara Paz, Poliana Abritta e Skank são os convidados do “Altas Horas”, do Serginho Groisman, neste sábado, na Globo, depois do “Zorra”.

Além deles, presenças também dos sertanejos Matheus & Kauan e integrantes da Banda Eva.

Vale o registro

Rodrigo Rodrigues sempre tocou bem a bola em vários programas e nas diversas TVS em que trabalhou.

Mas o “Troca de Passes”, do SporTV, tem as medidas dele. É sempre muito leve, divertida e interessante a sua participação à frente dos trabalhos.

Fim de noite

O Fox Sports e a ESPN Brasil também tem atrações bem interessantes. O “SportsCenter”, do Paulo Soares e Antero Greco, por exemplo, é uma marca.

A propósito: a se destacar a paciência do Antero em discutir, o tempo todo, com meio mundo no Twitter.

Esporte

Entre as atrações esportivas deste final de semana, a transmissão do Super Bowl LIV pela ESPN, neste domingo, a partir das 20h30, é uma das principais.

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. terá narração de Everaldo Marques e comentários de Paulo Antunes.

Ruído estranho

O que se sabe é que houve um esforço enorme do jornalismo da Rede TV!, a partir de São Paulo, para tornar possível a exibição do “Alerta Nacional”, do Sikêra Jr em todas as emissoras. Passagens e aberturas comerciais bem definidas. Isso é complicado.

Ainda assim, em Manaus, de onde é gerado, partiram algumas reclamações.

Quem explica

Chama atenção como nas novelas as mulheres estão dando à luz tão mais cedo. Em “Amor de Mãe”, considerando a idade real de um e de outro, Taís Araújo e Humberto Carrão, a Vitória teve o Sandro com 13 anos. Cedo, né?

Capítulo de hoje

Em “Amor de Mãe”, da Globo, Lurdes (Regina Casé) é disputada por Januário (Luiz Carlos Vasconcelos) e Oliveira (Nanego Liro), que estão tocando juntos a obra na casa de dela.

Essa cena vai ao ar no capítulo de sábado.

Teatro

Está tudo certo para a temporada carioca do “Baixa Terapia”, de Matias Del Federico e direção Marco Antônio Pâmio, no Teatro Clara Nunes, a partir de maio.

Um sucesso por onde passou. São Paulo e Portugal, por exemplo, tanto que os ingressos já começaram a ser vendidos. No elenco, Antonio Fagundes, Alexandra Martins, Ilana Kaplan, Mara Carvalho, Fábio Espósito e Guilherme Magon.

Queixas de sempre

Na Record, entre o seu pessoal mesmo, há o reconhecimento que as tantas confusões na dramaturgia, entretenimento e outros tantos setores, atrasam a vida da emissora.

E criticam a maneira vertical em que é administrada. Tudo de cima para baixo. Só uma cabeça decidindo e nem sempre decidindo direito. Poderia horizontalizar um pouco. Pelo menos, tentar.

Assim será

Como a Globo tem o “The Voice Kids”, a Record também promete para este ano um “Canta Comigo” infantil.

Crianças candidatos ao mundo da cantoria, trabalho que o Raul Gil, dentro das possibilidades, faz desde que a televisão à vela.

Bate – Rebate

• BandNews FM, em São Paulo, está atrás de um narrador esportivo para o lugar do Renato Rainha...

• ... Marcelo do Ó é o nome visado.

• Neste domingo, a partir das 6h15, a TV Brasil transmite a Meia Maratona Internacional de São Paulo...

• ... Exclusivo e ao vivo, com narração de Eduardo D'Alessandro e reportagens de Lincoln Chaves.

• Record encomendou recentemente uma pesquisa, para saber por quem é assistida...

• ... E com a ideia, claro, de montar um trabalho mais dirigido...

• ... Pelo que se sabe, no entanto, parou na pesquisa.

• O diretor do canal Arte1, Caio Luiz de Carvalho, Caito, recebeu o Prêmio Estado de São Paulo para as Artes 2019 na categoria Comunicação Cultural.

• Multishow e Canal BIS transmitem o “Festival de Verão 2020”, ao vivo, neste sábado e domingo, direto de Salvador...

• ... Ivete Sangalo, IZA, Zé Neto & Cristiano, Léo Santana e Felipe Araújo serão algumas das atrações.

C´est fini

Depois de duas pedras, duas hérnias e 4h30 de cirurgia na semana passada, Milton Neves já retornou ao trabalho nas rádios do Grupo Bandeirantes.

E, neste domingo, voltará a estar à frente do “Terceiro Tempo”.