JÁ PENSOU NISSO? Rir pode ser a chave para o sucesso Palestrante usa soluções circenses para aumentar a produtividade nas empresas

31 DEZ 2019 - 19h:00 Por Redação

Há quem diga que rir é o melhor remédio, principalmente em meio a papeladas e afazeres de uma rotina pesada de trabalho. Segundo pesquisa do Instituto de Psicologia e Controle do Stress (IPCS), 34% dos brasileiros relatam níveis de estresse extremos. De olho nesse cenário, um artista com faro de empreendedorismo aguçado e muita criatividade tem levado graça às empresas como forma de aumentar a produtividade nos ambientes corporativos. Trata-se de Marcos Casuo, primeiro brasileiro a protagonizar um espetáculo do “Cirque Du Soleil”, “Alegria”, que, após oito anos e inúmeras turnês pelo mundo, percebeu a necessidade de criar algo tão grandioso quanto a famosa companhia para o seu país.

Em meados de 2008, ele fundou a “Universo Casuo”, empresa que leva entretenimento de alta performance para o mundo corporativo e cultural com infraestrutura e tecnologia desenvolvidas para atender agências e empresas de grande e médio porte de toda América Latina. O leque de opções para as corporações inclui palestras motivacionais, pocket shows e eventos customizados de acordo com cada objetivo e público, desde os diretores, lançamento de novos produtos ou serviços até o treinamento do time de vendas para potencializar a sua produtividade.

Segundo Casuo, a ideia surgiu do desejo de apresentar uma proposta inovadora de entretenimento e um novo caminho para as atividades teatrais e circenses do Brasil. “As empresas não podem parar de criar e evoluir, assim como o circo não para”, ressalta. Com esse projeto, a Universo Casuo já passou por todos os estados brasileiros e mais sete países (Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia, Panamá, Costa Rica e México), com uma audiência de cerca de 1 milhão de pessoas, sendo 95% advindos do meio corporativo. Em 2019, a empresa completou 11 anos e Casuo continua a investir forte na área artística voltada para os negócios.

- Gosto de estar sempre em movimento e é assim que tudo flui na Universo Casuo entretenimento. Essa visão de empreender sem perder o propósito comum, surpreender e encantar sempre fez parte da nossa filosofia – conta o artista e empresário natural do interior de São Paulo.

Na época de “Alegria”, Casuo foi aclamado por público e crítica pela sua audácia e criatividade, arrancando aplausos de mais de 12 milhões de pessoas em mais de 29 países, com seu ápice em Londres, no Royal Albert Hall, quando se apresentou para a realeza e foi reconhecido como um dos dez melhores clowns do mundo. Essa e outras curiosidades de sua história estarão no seu livro, com lançado previsto para o primeiro semestre de 2020. “Além de contar a minha trajetória, o livro tem o intuito de motivar e ativar nas pessoas a consciência criativa”, revela.