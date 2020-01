ENTRETENIMENTO Roda Viva com Sergio Moro chega 1 milhão de visualizações Programa é o primeiro sob o comando de vera magalhães

24 JAN 2020 - 16h:54 Por Redação

A primeira edição do Roda Viva sob o comando da jornalista Vera Magalhães, que recebeu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, bateu mais de 1 milhão de visualizações no YouTube em menos de 48 horas. O programa, que também chegou ao primeiro lugar dos assuntos mundialmente mais comentados do Twitter, já foi assistido 1.537.060 vezes na plataforma de vídeos.

Além disso, a entrevista ainda alcançou a maior audiência dos últimos 12 meses do Roda Viva, com 1,6 pontos, segundo o Kantar Ibope, na Grande São Paulo.