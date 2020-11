INFORMAÇÃO Saiba como aproveitar as ofertas da Black Friday Black Friday 2020 será realizada no dia 27 de novembro

10 NOV 2020 - 08h:02 Por Redação

A Black Friday 2020 será realizada na sexta-feira, 27 de novembro, e promete descontos em diversos produtos. Porém, é importante prestar atenção a algumas dicas que podem ajudar você a economizar mais e evitar orçamento excessivo ou outros problemas no futuro. Por exemplo, vale a pena monitorar os preços para evitar promoções "meio-dobro", cuidado com frete caro e usar lojas que oferecem dinheiro de volta.

Além disso, outras sugestões incluem definir limites de gastos claros e prestar atenção a promoções surpresa. Aqui estão dez dicas para aproveitar as ofertas e reduzir os gastos durante a Black Friday 2020, especialmente em compras online.

1. Pesquisar preços com antecedência

Idealmente, você deve ter um plano e uma ideia clara sobre os produtos com desconto no plano de promoção. Com isso em mente, o truque é desenvolver o hábito de rastrear os preços nas semanas que antecedem a Black Friday. Portanto, é possível avaliar se a loja já está utilizando descontos para atrair consumidores, ou se o preço subiu de forma suspeita, o que indica o famoso risco de "reduzir pela metade" a data da promoção.

2. Comparar valores em diferentes lojas

No ponto anterior, mencionamos o uso de um mecanismo de busca de preços para entender o preço de cada item na lista de compras fora da Black Friday e antes da promoção. No entanto, outro benefício dos recursos acima é que você pode listar preços de lojas diferentes para o mesmo produto. Isso permite que você entenda onde encontrar os melhores descontos e prazos, e sempre apontar quem tem o menor preço na busca.

3. Utilizar cupons de desconto

Uma dica importante, mesmo dicas fora da Black Friday, sempre verifique o site de cupons de desconto. Essas páginas fornecem alguns códigos, você pode aplicar esses códigos no momento da compra para reduzir o valor final do pagamento, o que pode economizar muito ou até mesmo diminuir os custos de envio em alguns casos.

4. Aproveitar lojas que oferecem cashback

O dinheiro de volta também é uma atração que as lojas e serviços financeiros oferecem aos consumidores. A ideia é simples: você pode comprar de volta uma certa porcentagem do preço de compra como um incentivo para comprar novos produtos. Em algumas plataformas, os fundos devolvidos podem até ser depositados diretamente em uma conta bancária, o que representa um desconto final maior.

5. Verificar o valor do frete para ver se a compra compensa

A ansiedade para comprar mercadorias e aproveitar descontos aparentemente generosos pode impedir que os detalhes sejam percebidos: o valor da remessa. Até mesmo reclamações sobre chantagem de frete acabaram levando à eliminação da vantagem do desconto, comum na Black Friday.

6. Estabelecer um orçamento prévio

Esse é um importante lembrete para quem tem mais dificuldades com a disciplina financeira e costuma gastar mais dinheiro. Além de controlar a ansiedade, é importante definir os produtos de que você realmente precisa e estar ciente das restrições orçamentárias.

7. Checar a reputação das lojas

Antes de comprar, você deve verificar a reputação da loja, especialmente aquelas que você não conhece e aquelas que você nunca comprou. Isso evita dores de cabeça para donos de lojas inferiores e até evita fraudes relacionadas a lojas falsas, comuns na Internet. Para verificar a reputação e saber como a empresa interage com os consumidores e como trata as reclamações, use o Reclame Aqui! Esta é uma boa opção: utilize a função de pesquisa e pesquise na loja para verificar o seu perfil, o número de reclamações e o comportamento quando alguém reclama do serviço.

8. Ficar de olho em serviços que acompanham ofertas

Todo mundo presta muita atenção às promoções da Black Friday, mas para quem precisa pesquisar todo o conteúdo por conta própria, encontrá-los em um único espaço nem sempre é uma tarefa fácil. Com tantos descontos, você pode acabar perdendo as atividades promocionais que preparou.

9. Acompanhar as redes sociais de lojas e marcas

Outra fonte de promoções e descontos é a rede social de marcas e lojas. Durante a Black Friday, costumam ser anunciadas nestes espaços ofertas e breves ações promocionais, estas promoções e breves ações promocionais proporcionam apenas alguns produtos ou curta duração. Além disso, a lista de mala direta da loja é uma estratégia importante para manter promoções surpresa, e a lista de mala direta também pode ser usada para promover tais atividades. Para se registrar, você precisa permitir o envio de mensagens promocionais de e-commerce. Após a Black Friday, você pode cancelar a inscrição para receber e-mails.

10. Escolher o melhor momento para a compra

Um problema comum com a Black Friday é saber a hora ideal para comprar. O desconto que apareceu 10 dias antes da promoção é baixo o suficiente? Os preços ainda cairão? Vai começar a subir? Não há segredo infalível, mas o ideal é manter o ritmo e deixar de fazer a compra na véspera do evento ou na véspera do evento, pois esses valores costumam ser menores que o preço anterior à promoção nessas datas.