SAúDE Saiba como escolher o travesseiro ideal

4 NOV 2020 - 10h:20 Por Redação

Sabe aquela dor de cabeça, aquele mau jeito que vive te incomodando e você não sabe de onde vem? A resposta pode estar no seu travesseiro. Sim, muitas vezes, uma escolha errada, pequenos detalhes na altura, na densidade e até no material de que é feito o travesseiro podem interferir na qualidade do sono e provocar uma sensação generalizada de mal estar. Mas calma, vamos te ajudar a fazer a escolha certa para tornar suas noites de sono mais confortáveis e até mesmo, saudáveis.

Qual a densidade ideal do travesseiro?

A menos que você tenha indicação de um ortopedista, deve optar pelos travesseiros de densidade média, nem muito duro, nem muito macio.

Qual a altura ideal do travesseiro?

Você sabia que a escolha do travesseiro ideal depende do jeito de dormir? Isso mesmo, se você costuma deitar-se de lado, por exemplo, precisa de um travesseio mais alto, que mantenha a coluna alinhada. Já quem dorme de barriga para cima deve optar por um modelo mais baixo, que evite manter a cabeça curvada para frente. O mesmo vale para os que dormem de bruços, e devem evitar ter a cabeça projetada pra trás.

Como conservar o travesseiro?

Travesseiros são um hospedeiro natural de ácaros e fungos. E isso não tem nada a ver com seus hábitos de higiene. No entanto, cuidados simples podem reduzir os riscos de contaminação. Antes de deitar, retire maquiagem, cremes hidratantes e tudo o que possa ser absorvido pelo travesseiro.

Evite a umidade: não deite com a cabeça molhada nem lave o travesseiro com água. Se houver manchas ou mal cheiro, leve a uma lavanderia especializada a seco. A melhor forma de preservar é um banho de sol, duas vezes por semana. E lembre-se: o tempo médio de vida útil do travesseiro é de cerca de dois anos.

