Saiba o top 5 de alguns dos jogos mais jogados do mundo Confira a lista

6 NOV 2020 - 08h:45 Por Redação

Você curte jogos? Com certeza você já jogou algum tipo de game, seja no celular, computador ou PlayStation. Ou se nunca jogou, pelo menos conhece algum.

Verificando dados oficiais de sites de estatísticas e também informações divulgadas pelas próprias desenvolvedoras para descobrir quais são os jogos mais jogados do mundo! Utiliza-se critérios diferentes em alguns títulos de acordo com os números divulgados (jogadores ativos, jogadores registrados, jogadores simultâneos, etc), por isso, a lista segue apenas uma ordem aproximada (não exata) dos mais jogados. Confira a lista!

1. Fortnite

Número aproximado de jogadores: 250 milhões ativos

2. Minecraft

Número aproximado de jogadores: 112 milhões registrados

3. Free Fire

Número aproximado de jogadores: 50 milhões ativos todos os dias

4. League of Legends

Número aproximado de jogadores: 8 milhões simultâneos todos os dias

5. Clash Royale

Número aproximado de jogadores: 14 milhões ativos