PETS Saiba quais são os 6 animais mais inteligentes do mundo Lista divulgada pela National Wildlife Federation, nos EUA

4 NOV 2020 - 10h:31 Por Redação

Mensurar a inteligência de um animal não é uma tarefa fácil. Isto porque cada espécie possui habilidades próprias e aprendem de maneiras distintas. No entanto, existem pesquisas que buscaram equalizar isso. Uma lista divulgada pela National Wildlife Federation, nos EUA, traz os seis animais considerados por eles como os mais espertos do mundo. Veja quais são:

1. Golfinhos

Esses nadadores são tão espertos que existem pesquisadores que chegam a compará-los com os humanos. O filósofo Thomas White, por exemplo, acredita que os golfinhos devam ser considerados como “pessoas não-humanas”, devido às suas capacidades cerebrais e emocionais. O cérebro destes animais é menor apenas que o do Homem. Eles são autoconscientes e podem até mesmo se reconhecer ao serem refletidos no espelho.

2. Chimpanzés e Orangotangos

Os chimpanzés também conseguem se identificar no espelho. Além disso, eles são capazes de aprender linguagens específicas, como a dos sinais. O primeiro cientista a se interessar por este primata foi o estoniano Wolfgang Köhler, que comprovou que a inteligência dos chimpanzés é semelhante a de uma criança de três anos. Os orangotangos possuem habilidades bastante semelhantes. Uma curiosidade sobre eles acontece no Zoológico de Atlanta, EUA, onde os dois exemplares de orangotangos-de-sumatra usam constantemente computador para jogarem.

3. Elefante

No teste do espelho, os elefantes também passam. Além disso, já foi comprovado que esses grandes mamíferos são capazes de fazer contas. Mas, seu grande diferencial é a memória. Ela é útil para ajudar na sobrevivência, mas também os tornam muito sensíveis ao seu passado, principalmente em relação à perda de seus parentes.

4. Papagaio

Existem pesquisadores que chegam a comparar a inteligência dos papagaios com a dos golfinhos e primatas. Mesmo com o cérebro bem menor e mais simples que o dos mamíferos, essa ave é capaz de imitar a voz humana e decorar palavras isoladas, fazendo as devidas associações a seus significados. Em alguns testes, papagaios foram capazes até mesmo de utilizar verbos e formar frases curtas como: quero maçã. Isso ajuda a alimentar a teimosia desses animais.

5. Corvos

Esta é mais uma ave na lista dos animais mais espertos do mundo. Entre as habilidades dos corvos estão: facilidade em imitar sons, assim como os papagaios; usar ferramentas para facilitar a obtenção de comida; e o disfarce. Eles são capazes de “forjar” a própria morte para enganar outros corvos e predadores naturais.

6. Cães

Cachorros podem alcançar níveis intelectuais semelhantes ao de crianças de dois anos. As habilidades destes animais podem variar de acordo com a raça e treinamento a que são submetidos. No entanto, de acordo com o pesquisador norte-americano Stanley Coren, eles são capazes de decorar, em média, 165 palavras e seus significados. Os mais inteligentes conseguem memorizar e entender até 250 palavras.