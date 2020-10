MODA Saiba quais serão as tendências no mundo das unhas em 2021 Se liga nas novidades pra você arrasar

30 OUT 2020 - 11h:13 Por Redação

O novo ano está próximo, e com ele vem as novas tendências e novidades da moda. E pra você que gosta de uma tendência do mundo da esmalteria trouxemos algumas novidades que chegarão com tudo em 2021 pra você arrasar.

Antes de contarmos as novidades, vejamos os números divulgados pela Euromonitor. Segundo dados da pesquisa, estima-se que o mercado de unhas movimentou cerca de US$ 5,9 milhões no mundo em 2019, com previsão de aumento de 17% até 2023.

Certamente estes números são resultados do trabalho impecável das profissionais da área, que vêm se especializando para atender exclusivamente esse público que está cada vez mais exigente. Sendo assim, este é um setor da beleza que ganha cada vez mais espaço e merece atenção para as novidades de 2021.

As próximas tendências para 2021 no mundo das unhas são: esmaltes com cores neon, estampas animal print e tons pastéis.