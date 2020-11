TECNOLOGIA Saiba tudo sobre as quatro versões do iPhone 12 Marca californiana anuncia quatro iPhones de uma vez

10 NOV 2020 - 11h:36 Por Redação

Os novos smartphones da Apple estão chegando ao mercado e às nossas mãos. A marca californiana anunciou quatro iPhones de uma vez, em seu mais recente evento de lançamento, no mês passado.

E os quatro modelos - iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max - chegam ao mercado brasileiro ao mesmo tempo, ainda neste mês de novembro.

Fique ligado porque no Shoptime a pré-venda já começa em breve, então você pode se programar para garantir o seu novo iPhone 12 logo no lançamento.

Por enquanto, venha conosco e com o Shoptime para desvendar mais sobre os quatro modelos da família Apple iPhone 12.

iPhone 12

O iPhone 12 é o sucessor natural do iPhone 11. Entretanto, os aparelhos de 2020 ganharam conexão 5G e também um redesign: eles ficaram mais similares ao iPad Pro (e também ao iPhone 5), com as laterais retas, sem a curvatura presente (em maior ou menor ângulo) em praticamente todos os smartphones dos últimos anos.

O iPhone 12 tem tela de 6,1 polegadas com tecnologia Super Retina XDR Display. O processador é o A14 Bionic, chip de seis núcleos e 5 nanômetros feito pela própria Apple e que ela garante ser o mais rápido e poderoso em um smartphone até o momento. Ele seria 25% mais ágil e mais eficiente do que o antecessor, A13.

A sistema de câmera tem dois sensores na traseira, Wide e UltraWide, ambos com 12 MP. Segundo a Apple, a lente Wide tem sete elementos, ao invés de seis no iPhone 11, e o sensor fotográfico cresceu para captar mais luz e detalhes.

Segundo a fabricante, a melhora foi de 27% no desempenho fotográfico, na comparação com o modelo do ano passado. Apesar dos 12 MP parecerem pouco, com outros celulares com 64 MP e até mais em seus sensores, a engenharia das lentes e a combinação do hardware com o software da Apple sempre coloca as câmeras do iPhone entre as melhores do mercado. É a comprovação de que número de megapixels não significa tanto assim na qualidade final das imagens. A câmera frontal também tem 12 MP.

O iPhone 12 chega ao mercado com armazenamento de 64 GB, 128 GB e 256 GB e nas cores preto, branco, vermelho, verde e azul.

iPhone 12 Pro

O iPhone 12 Pro tem o mesmo tamanho, a mesma tela e o mesmo processador do 12 regular, assim como a conexão 5G. A principal diferença é o sistema de câmera tripla com o novo sensor LIDAR para mapear superfícies. Os três sensores na traseira e a câmera frontal têm 12 MP cada.

O iPhone 12 Pro chegará nas cores prata, dourado, grafite e azul pacífico e com versões de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB.

iPhone 12 Mini

Uma versão tão poderosa como o iPhone 12, porém em formato mais compacto. Esse é o iPhone 12 Mini, uma aposta da Apple para quem acha que os smartphones estão ficando muito grandalhões. Com a redução de tamanho, ele se apresenta também como um iPhone 12 mais econômico.

O 12 Mini acompanha o design dos demais e conta com a mesma tela Super Retina XDR Display, porém, com 5,4 polegadas. São as mesmas duas câmeras Wide e Ultrawide na traseira e a câmera de selfie, todas com 12 MP. E também é o mesmo processador A14 Bionic.

O iPhone 12 Mini será lançado com armazenamento de 64 GB, 128 GB e 256 GB e nas cores preto, branco, vermelho, verde e azul.

iPhone 12 Pro Max

E finalmente, o iPhone 12 Pro Max, o smartphone topo de linha da Apple em 2020. Ele é maior que o iPhone 12 e o 12 Pro, com tela de 6,7 polegadas da mesma tecnologia Super Retina XDR Display.

O processador também é o mesmo, o chip proprietário A14 Bionic. Porém, ao que tudo indica, a memória RAM do iPhone 12 Pro Max será equivalente a 6 GB, na engenharia da Apple, enquanto os outros três modelos têm o equivalente a 4 GB de memória RAM. Isso promove um ganho de desempenho para o A14 Bionic e, segundo a fabricante, posiciona o 12 Pro Max na liderança dos smartphones mais potentes já lançados.

Ele conta com câmera tripla na traseira e sensor frontal, todos com 12 MP de resolução. No sistema triplo, há também o sensor LIDAR, responsável por mapear superfícies e aumentar a profundidade de campo das lentes.

O iPhone 12 Pro Max chega ao mercado em versões de 128 GB, 256 GB e 512 GB de armazenamento nas cores prata, grafite, dourado e azul pacífico.

Os quatro modelos têm certificação IP68 de resistência à água e poeira. E para finalizar, uma novidade da Apple que pegou os consumidores de surpresa foi a ausência dos fones de ouvido e do adaptador de tomada na caixa do telefone. (Informações do TechTudo)