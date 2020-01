CULTURA Salas de cinema voltam a funcionar em Três Lagoas quatro anos depois Operadora Cinépolis expande atividades em Mato Grosso do Sul com a instalação de quatro salas de cinema em Três Lagoas

11 JAN 2020 - 09h:44 Por Valdecir Cremon

Depois de quatro anos, Três Lagoas volta a ter salas de cinema, com a instalação da operadora Cinépolis, nao shopping center da cidade. A apresentação do projeto à imprensa, empresário s e convidados ocorreu no dia 7 e a primeira sessão dois dias depois.

Entre as décadas de 1970 e 1990, a cidade possuiu três salas para exibição de filmes. A última, fechada em 2015, funcionou na rua Egídio Thomé, onde hoje funciona uma boate. A opção restante para o público da cidade foi, até agora, o cinema do shopping de Andradina (SP), distante 40 quilômetros.

A instalação das salas na cidade marca o 59º complexo de cinema da rede.

O projeto possui quatro salas, com 904 lugares, sendo 18 para cadeirantes. As salas contam com tecnologia 2D e 3D e óculos 3D em tamanho infantil e adulto, além de poltronas reclináveis, com braço removível.

“A Cinépolis entrega para Três Lagoas seu primeiro complexo, sendo o segundo no Estado do Mato Grosso do Sul, o que nos deixa muito honrados. Pretendemos ser um dos principais pontos de cultura da cidade e região, levando para nossos clientes os principais lançamentos nacionais e internacionais, além de um serviço de qualidade e tecnologia de ponta”, afirma Luiz Gonzaga de Luca, presidente da Cinépolis Brasil.

“Com certeza, a inauguração do Cinépolis é um momento de grande alegria e satisfação para Três Lagoas e região. Ter acesso a cinema de qualidade significa não somente a emoção de cada história contada na telona, mas também o fortalecimento do acesso a cultura e arte, além da geração de renda”, afirma Marcelo Vieira, superintendente do shopping.

É possível consultar a programação dos filmes, trailers e promoções pelo site: www.cinepolis.com.br.