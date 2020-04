SAúDE 1º remédio a base de maconha é aprovado pela Anvisa Óleo poderá ser vendido em farmácias mediante apresentação de receita médica

22 ABR 2020 - 12h:50 Por Beatriz Rodas

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro do primeiro produto à base de Cannabis no país. O óleo é composto por canabidiol e poderá ser vendido em farmácias apenas com receita médica de controle especial do tipo B. Esse tipo de documento tem cor azul e costuma ser usado para prescrição de psicotrópicos com obrigatoriedade de renovação a 60 dias para dar continuidade ao tratamento.

Esse é o primeiro registro concedido pela agência desde que o órgão aprovou uma regulamentação que abre espaço para venda de produtos à base de Cannabis apoiado em alguns critérios específicos. Há uma nova categoria voltada para produtos que usam a planta como matéria-prima, diferente da usada para medicamentos.

O produto regulamentado em questão é um fitofármaco à base de canabidiol, componente da Cannabis que mais anima a ciência em virtude de seus efeitos terapêuticos. Por não apresentar THC, não causa efeitos psicoativos. Epilepsia, consequências de infecção pelo vírus Zika e dor crônica são alguns dos quadros em que as prescrições vêm sendo analisadas.

Muitos países ao redor do mundo já fazem uso dos derivados de maconha, tanto na indústria farmacêutica, como alimentícia e de beleza. Nos Estados Unidos, por exemplo, o uso medicinal da maconha já é regulamentado em 34 estados. Em 11 deles, o recreativo também é.

Com informações de Revista Cláudia.