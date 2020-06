POLêMICA DE LUXO 'Se achar ruim, eu compro sua casa também', rebate influencer após ser denunciada Sthefane Matos foi denunciada por estender roupas na varanda de sua mansão em Alphaville

25 JUN 2020 - 08h:19 Por Beatriz Rodas

A digital influencer Sthefane Matos é uma baiana que não deixa barato para ninguém não, visse?! Após comprar mansão em Alphaville, bairro nobre de São Paulo, a influencer foi denunciada por estender suas roupas na sacada da casa.

Segundo vizinhos e moradores do bairro que registraram a denúncia, tal conduta não é permitida no bairro, por poluição visual entre outros motivos. Sthefane, em seu instagram, se posicionou via stories dizendo:

"Eu entendo que é um bairro fechado e tem normas, mas eu não sabia e, como a casa é minha, para mim faço nela o que quiser"

Depois de explicar o que ocorreu e como resolveu a denúncia, por ter repercutido nas redes sociais, a baiana afirmou:

"E se eu estiver me chateando demais vou aí, compro sua casa, faço um varal e estendo várias roupas pelo teto se eu quiser."

Dá uma olhada: