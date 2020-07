THE MANDALORIAN Segunda temporada terá como foco a origem do Sabre Sombrio A novidade foi revelada pelo ator Giancarlo Esposito, que interpreta Moff Gideon

30 JUL 2020 - 11h:18 Por Beatriz Rodas

A segunda temporada da série “The Mandalorian“, sucesso na Disney+, deve se centrar na origem e na importância do Sabre Sombrio. A novidade foi revelada pelo ator Giancarlo Esposito, que interpreta Moff Gideon, durante uma entrevista ao site Deadline nesta quarta-feira (29).

“Você vai ver mais do Sabre Sombrio, você terá uma explicação sobre essa arma anciã neste mundo moderno e colapsado. De onde ele veio e como foi revivido? Isso é a chave da nossa segunda temporada”.

O ator também disse que o artefato será necessário para que o público tenha uma compreensão mais ampla do passado de Gideon e dos mistérios que envolvem a narrativa.

O sabre sombrio é aquele que possuía uma lâmina em tom preto único. Esse tipo de sabre de luz era o único existente no Templo Jedi antes de ser furtado pelos ancestrais de Pre Vizsla.

Por enquanto, “The Mandalorian”, famosa por personagens como o Baby Yoda, não está disponível no Brasil. A expectativa é de que a Disney+, streaming responsável pelo projeto, desembarque no país no próximo ano.

O segundo ano da série chega em outubro.

Com informações de PapelPop.