CANAL 1 Streaming da Globo ainda procura um “Game of Thrones” Está no ar, pela Globoplay, a série “Arcanjo Renegado”

12 FEV 2020 - 07h:35 Por Flávio Ricco

Com direito a exposição na “Tela Quente” segunda-feira para aumentar divulgação do produto e, claro, atrair mais assinantes para a plataforma, está no ar, pela Globoplay, a série “Arcanjo Renegado”, protagonizada por Marcello Melo Júnior e dirigida por Heitor Dhalia.

Sem tirar os méritos da produção e o trabalho desenvolvido, a sensação é que essa história já passou em outro lugar. Ou lugares. Policial subindo o morro, batendo na cara de bandido, “playboy” envolvido com drogas e armas, a ação da Segurança Pública, políticos querendo levar vantagem em tudo; enfim, a série traz, sim, à tona muito da nossa realidade, e, ao mesmo tempo, levanta discussões.

Mas o fato é que não apresenta novidades, apenas entra na fila do mais um. Portanto, se existe a pretensão de fazer frente à Netflix, Amazon, Disney +, e se firmar como potência no setor, será necessário também usar de maior criatividade.

Tentar fazer a diferença e investir ainda mais na capacidade do profissional brasileiro e também pensar em novas alianças internacionais. Parece não haver outro caminho.

TV Tudo

Paquera

Tom Cavalcante e Band estão bem próximos de um “namoro”. As conversas, iniciadas despretensiosamente no final do ano passado, tornaram-se bem mais frequentes nos últimos dias. A produção de um programa semanal é o ponto.

Um dia daqueles

No SporTV, segunda-feira, em uma entrada da Fabíola Andrade, ao vivo, direto da redação, a câmera pega duas figuras ao fundo travando uma guerra de gel.

Mais tarde, no “Jornal Nacional”, durante um comentário do Junior, gravado – o que é ainda pior-, uma pessoa aparece com as pernas esticadas e os pés sobre a mesa.

Bola na rede

Na última segunda-feira, Band e DAZN sacramentaram a transmissão do campeonato francês. Agora tudo certo. Passo seguinte: também com a mesma empresa, a Série C do campeonato brasileiro, para atender especialmente os interesses da rede.

Que mais?

No “Hora 1”, ontem, da Globo, o repórter informou que os brasileiros, vindos da China e confinados em Anápolis, estão recebendo seis refeições por dia. E descreveu com detalhes cada uma. Abriu e fechou o boletim só com este detalhe. Deve ter problema com comida.

Desempenho

O humorístico “A Praça é Nossa”, em janeiro, na Grande São Paulo, fechou com 9,7 pontos de média. A Globo, em primeiro, marcou apenas 1,9 ponto a mais e registrou 11,6 de média. Nessa faixa, a Record, em terceiro, anotou apenas 3,2 pontos. Carlos Alberto de Nóbrega e companhia continuam muito bem nas noites de quinta-feira.

Cenário

Também em janeiro, o “Domingo Legal” de Celso Portiolli abriu 3 pontos de vantagem para a Record e encerrou o mês, na Grande São Paulo, com 7,9 pontos. A Record, em 3º lugar, deu 5 pontos. A Globo liderou com 11,9 de média. Sabrina Sato, que pega o “Domingo Show” em 8 de março, vai precisar mostrar serviço.

Feira

A série “O Anjo de Hamburgo”, parceria Globo e Sony, tem previsão de lançamento mundial na L.A Screenings, nos Estados Unidos, em maio. Conforme acordado, caberá à Sony Pictures os direitos de distribuição no exterior, e à Globo, a exibição nas suas plataformas.

Desistência

A bailarina Brunna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla, depois de tudo acertado, desistiu de participar da cobertura do Carnaval da Rede TV!. Disse que estava sendo muito pressionada pelas redes sociais e optou por não fazer o “Baile da Arara”.

Chegando

Trabalhando rápido, Leo Dias fechou com a influenciadora digital Mileide Mihaile, ex do Safadão, que agora faz parte do Carnaval da Rede TV!. Em mais: Thiago Pasqualotto, do “Morreu de Sunga Branca”, vai participar da cobertura fazendo a interação das redes sociais no estúdio.

Cinema

No Rio, estão chegando ao fim as filmagens da comédia “Um Casal Inseparável”, com Nathalia Dill e Marcos Veras. Nathalia, que não parou, após as gravações de “A Dona do Pedaço”, interpreta a jogadora de vôlei Manuela. Veras, par romântico, dá vida a um médico, Vladmir.

Dois tempos

Maria Gal, no ar em “As Aventuras de Poliana”, passou a conciliar as gravações da novela com o trabalho de repórter no “Fofocalizando”. “Realizar entrevistas num programa de variedades era um desejo antigo”, revela a atriz.

Bate-Rebate

Eduardo Ribeiro, após uma edição fora, volta no próximo “Domingo Espetacular”.

“Turma da Mônica – Lições”, segundo filme da trilogia do diretor Daniel Rezende, tem a promessa de chegar aos cinemas ainda este ano...

... Isabelle Drummond será uma das novas atrações do filme, no papel de Tina...

...Monica Iozzi e Paulo Vilhena continuam nesse trabalho.

Os personagens da série “Beat Power Rockers”(Discovery Kids) farão um esquenta de carnaval, a partir do dia 17, com episódios inéditos da segunda temporada exibidos em sequência, às 19h...

... Já no dia 29, o canal preparou uma roda de samba, a partir das 15h, composta por episódios que têm como um dos temas o samba...

... Fora das telas, o Discovery Kids marcará presença em parceria com a Entertainment One, no Bloco Berço Elétrico...

...Totalmente gratuito, o evento vai acontecer dia 22, a partir das 10h, em praça no bairro de Pinheiros-SP, com a presença da Peppa Pig e George Pig.

Com a volta de Rafael Colombo ao “Band Notícias”, Joana Treptow, agora, dará sequência à preparação para os boletins meteorológicos do “Jornal da Band”...

...Colombo que também foi impedido de trabalhar, devido ao caos segunda-feira em São Paulo.

“Salve-se Quem Puder” atingiu recorde de audiência na segunda-feira em SP: 31 pontos de média e 44% de participação...

...No Rio, repetiu sua maior audiência e marcou 32 pontos com 48% de share.

C’est fini

A Record fechou novas participações em “Gênesis”, próxima produção bíblica, com estreia prevista para abril. Casos de Tião D’Ávila, como Lamassi; Nando Rodrigues, Radamés; André Luiz Miranda, Gyasi; Thais Muller, Maresca; Paulo Lessa, Anziety, e Karen Julia, no papel de Issa.