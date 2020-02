TALENTOS Talentos, reality musical da tv cultura, prorroga inscrições Amadores e atores têm até o dia 1º de março para se inscrever

24 FEV 2020 - 14h:52 Por Redação

Devido à grande procura, a TV Cultura prorrogou o prazo para as inscrições do reality musical Talentos, com Jarbas Homem de Mello, para o dia 1º de março. Amadores e atores iniciantes e veteranos podem se inscrever para o programa, que começa a ser gravado em abril e tem estreia prevista em maio na Cultura.

O concorrente deve ter idade entre 16 e 45 anos, se cadastrar no site da emissora (https://tvcultura.com.br/programas/talentos) e enviar um vídeo caseiro com uma performance individual de um número de teatro musical.

Serão selecionadas 24 candidatos, que irão disputar as eliminatórias, a fim de chegar à grande final – transmitida ao vivo pela TV Cultura. O programa tem estreia prevista para o mês de maio.

Sobre o Talentos

Apresentado por Jarbas Homem de Mello e com roteiro de Mariana Elizabetsky, o Talentos vai escolher o grande nome do teatro musical brasileiro da atualidade. Com um júri formado por especialistas do segmento, a nova atração da TV Cultura terá 13 programas, que serão exibidos semanalmente pela emissora.

Fonte: Tv Cultura