CANAL 1 Também na TV nada se perde, tudo se transforma Certos modelos de programa, renovados e adaptados, sempre voltam com o tempo

29 SET 2020 - 06h:00 Por Flávio Ricco/José Carlos Nery

Ontem, na Rede TV, teve a estreia do “Opinião no Ar”, apresentado por Luís Ernesto Lacombe e as participações de Amanda Klein e Silvio Navarro.

É interessante verificar como certos modelos de programa, renovados e adaptados, sempre voltam com o tempo.

O formato é exatamente o mesmo do “Record em Notícias”, comandado por Hélio Ansaldo na TV Record, década de 1970, que devido à idade avançada de alguns dos seus integrantes, ficou mais conhecido por “Jornal da Tosse”.

Hélio, depois de comprar A Folha de São Paulo ou O Estado de São Paulo na banca da esquina, Miruna com Guaramomis, selecionava os assuntos que eram colocados em debate por César Filho, em seu primeiro trabalho na televisão.

O “Jornal da Tosse” conseguiu se colocar na história, mesmo sendo de uma época em que jornalismo na televisão trabalhava com recursos muito próximos de zero.

Crédito

O apelido “Jornal da Tosse” foi dado pelo jornalista Ferreira Netto, que também chamava a Bandeirantes de “lojinha com antena em cima”.

E a Tupi de “Gaiola das Loucas”, pelo elevado número de condôminos, que nunca se entenderam na sua direção.

Próxima estreia

A Rede TV!, depois de Luis Ernesto Lacombe, trabalha para estrear na manhã da próxima segunda-feira o programa de Claudete Troiano.

Os detalhes, incluindo o próprio nome, estão sendo fechados.

Ausente

Marcão do Povo não apresentou o “Primeiro Impacto”, ontem, no SBT.

Sábado, durante um treino de kart, ele bateu forte e além de alguns hematomas, machucou o joelho.

Projeto

No SBT, como iniciativa de seus diretores, existe a ideia de um programa de variedades, faixa da manhã, após o “Primeiro Impacto”, no lugar dos desenhos.

Algo que funcione mais comercialmente, com culinária e outros do gênero. Mas só para o ano que vem, dependendo ainda da aprovação do dono.

Confirmada

Monica Carvalho também estará em “Gênesis”, novela da Record, na volta das suas gravações em 19 de outubro.

Mas já partir de agora, ela estará à disposição para os necessários testes de saúde.

Humor

A Turner estreia em novembro, pelo Facebook Watch, o programa “Liga Stund Up”, que já se encontra na fase de pós-produção.

No elenco, Thiago Ventura, Victor Sarro e Renato Albany. A produção é da Clube Mídia.

Susto

Victor Sarro, também humorista da Record e responsável pelo digital de “A Fazenda”, foi internado na sexta-feira, depois de passar mal nas gravações do “Hora do Faro”.

Nas redes sociais, ele informou que foi uma gastroenterocolite, inflamação que afeta o estômago e o intestino delgado. Recebeu alta, mas ainda não retornou ao trabalho.

Finalista

Jojo Todynho, como Leonardo e Eduardo Costa, veio a se transformar em ponto seguro para qualquer programa, uma garantia de audiência.

Agora, trancada na “Fazenda”, em meio a tantos outros participantes, ela também consegue se destacar. Na “bolsa de apostas”, já aparece como grande favorita.

Versão teen

No próximo domingo, no “Hora do Faro”, acontecerá a estreia do “Canta Comigo Teen”.

Ticiane Pinheiro surgirá como "coapresentadora”, interagindo com os participantes e suas famílias.

Paquera

Pode esperar por desmentidos de todos os lados. O fato é que o SBT sondou o Neto, da Band.

Se vai rolar, e ele deixar uma situação, que hoje é confortável na Band, ninguém ainda sabe.

Nick

Marina Ruy Barbosa recebeu domingo, em São Paulo, o prêmio na categoria “Artista de TV Feminina” na edição 2020 do “Meus Prêmios Nick”.

Ainda longe da televisão, a jovem atriz se dedica à sua própria grife de roupas, batizada de Ginger.

Bate – Rebate

O “Show do Esporte”, da Band, em sua segunda exibição, soube consertar seus enganos da estreia...

... Só o recorte do chroma key ainda pode ficar melhor.

A jornalista Larissa Calderari anunciou em rede social sua contratação para a CNN rádio...

... Vai trabalhar com o competente Roberto Nonato.

"Vendem-se Corações Despedaçados" é o novo trabalho de Aguinaldo Silva que chegará às livrarias em outubro.

Juliana Munaro, repórter e apresentadora, deixou o “Pequenas Empresas, Grandes Negócios”, da Globo.

Maria Flor, atriz, está preparando o lançamento do seu primeiro livro, “Já não me sinto tão só”.

A Disney+ também quer intensificar a produção de séries por aqui.

Alexandre Praetzel, um dos melhores repórteres esportivos, está acertando a sua volta para a rádio Bandeirantes.

C´est fini

Do total de 14, apenas um episódio da nova temporada da “Escolinha”, já inteiramente gravada, foi realizado utilizando recurso de chroma key, aquele que abordará o tema “ensino a distância”, movimentando os seus personagens.

Os demais foram inteiramente gravados em estúdio, seguindo os protocolos de saúde.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!