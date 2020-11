NOVO NORMAL Tendência das novas máscaras faciais Surge uma nova trend em torno do acessório

13 NOV 2020 - 08h:42 Por Redação

Poderia um item de proteção se tornar um objeto-desejo na moda? A ideia de usar das máscaras faciais como um produto capaz de adotar tendências é uma verdadeira polêmica no momento. Por um lado, há quem aponte o item como algo apenas para a segurança da pessoa, por outro, há quem se pergunte o motivo para não usá-las como um objeto de styling, considerando que elas fazem cada vez mais parte de nossas rotinas - e são utilizadas em todas as vezes que saímos de casa. Ainda que o assunto divida opiniões, os conjuntos de máscaras faciais estão ganhando destaque entre as fashionistas!

Seja pela mesma estampa, cores ou texturas, as máscaras estão passando a se tornar um item a mais na hora de compor o visual e, com isso, elas se tornaram o acessório favorito para combinar. Não se espante se você for ao mercado e ver alguém com uma máscara e camiseta tie dye coordenadas entre si, como foi a escolha de Cindy Crawford para adotar a tendência.