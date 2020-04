FOGO NO PARQUINHO Thelma revela quais amigos levará do BBB: 'Aos demais, fica o respeito' Após três meses de confinamento e de sair vitoriosa do BBB 20, médica fala sobre amizades dentro e fora da casa

29 ABR 2020 - 16h:52 Por Beatriz Rodas

Ih, gente! Após três meses de confinamento e de sair vitoriosa do Big Brother Brasil 20, a médica anestesiologista Thelma Assis falou sobre as amizades que fez dentro da casa. Em entrevista à Folha de S. Paulo, publicada nesta quarta-feira (29) a campeã do reality deixou bem claro os nomes que continuarão fazendo parte de sua vida.

“Tomaria uma cerveja com o Babu agora! Vou levar pra vida a relação com Manu, Rafa e Gabi também. Com os demais, fica só o respeito. Já tenho amigos o suficiente aqui fora”

Já na última terça-feira (28), durante uma participação no Rede BBB, Thelma revelou ter ficado chateada com as atitudes de Marcela após a chegada de Daniel e disse que se sentiu trocada pela colega.

“Falei que não tinha [ficado chateada] porque era aquele momento que a sua amiga tá apaixonada, ela tem o direito de ficar apaixonada. Quem sou eu pra julgar? Tanto que eu mantive meu pódio. Só que a vontade era falar: ‘Amiga, você levantou uma bandeira feminista o programa inteiro e aí me troca pelo primeiro boy que aparece?'”

Pouco tempo depois, também na terça, a ginecologista publicou uma série de tweets comentando sobre a fala de Thelma e disse ter “muita consciência” de tudo o que aconteceu e aproveitou o momento para falar sobre as próprias questões feministas.

“Gente o que tiver que ser conversado, será em algum momento. Eu tenho muita consciência de tudo que aconteceu, erros e acertos e eu sei muito bem do meu coração e das coisas que eu acredito. Apenas acho importante falar uma coisa: feminismo é sobre libertar as mulheres do patriarcado. É uma luta coletiva, não individual. Eu vivo meu feminismo quando eu luto para que as mulheres tenham autonomia no parto, eu vivo meu feminismo quando luto pelo atendimento humanizado de pacientes vítimas de abuso sexual ,eu vivo meu feminismo quando eu incentivo”

É... Só sabemos que o ideal é torcer para que o reality dê bons frutos depois de seu término, não é?! <3