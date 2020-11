TRISTE Tom Veiga o louro José morrreu A cuasa da morte ainda não se sabe

1 NOV 2020 - 17h:57 Por Israel Espindola

O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo (1º). Ele tinha 46 anos.

Até a última atualização desta reportagem, a causa da morte não havia sido divulgada.

Veiga trabalhou no "Mais Você" por mais de 20 anos interpretando o boneco, que ficou conhecido pelas tiradas de humor.

O papagaio foi idealizado por Ana Maria Braga em 1996, informa o Memória Globo. Na época, ela apresentava o programa "Note e Anote", na Record, que entrava no ar após a programação infantil. Por esse motivo, ela teve a ideia de fazer um personagem que chamasse a atenção das crianças.