FAMOSOS Tony Ramos liga para atores quando cena o emociona Ator afirma: "Minha rede social é essa", ao relembrar momentos da televisão

19 SET 2020 - 10h:48 Por Redação

Não é à toa que Tony Ramos é um dos maiores nomes da televisão brasileira, que completa 70 anos nesta sexta-feira, 18/9. O ator, que nasceu apenas dois anos antes do veículo de comunicação que conquistou lugar cativo no coração dos brasileiros, trabalha há 57 anos em frente às câmeras e nunca perdeu a simplicidade, simpatia e generosidade.

Em um papo divertido nas redes sociais da Globo e do Gshow com Paula Oliveira, o querido Tony relembrou momentos marcantes de sua trajetória de vida, que se mescla com a história da TV. Com mais de 30 novelas no currículo, além de séries e filmes, o ator ressalta que nunca se deixou iludir pela fama, que preserva o prazer de trabalhar com o que ama e respeita todos os seus colegas de profissão.

"Entre os meus amigos tenho dito sempre o seguinte: 'Olha, eu entrei para a televisão ela ainda não tinha feito seu baile de debutantes. Então… (risos), eu estou bonito na história. Entrei para a televisão ela tinha 13 anos de idade. Dois anos depois ela fez o baile de debutantes. E quando eu nasci, a televisão ainda não tinha sido inventada. Quando ela foi inventada, eu tinha dois anos. Então, é um prazer. Porque eu comecei com a televisão ao vivo".

"A primeira imagem que me vem à cabeça é a de um assistente de estúdio, um homem que trabalhava ao lado dos câmeras e do diretor, fazendo assim (um gesto de joia) para mim e dizia ‘Vai’. E nesse ‘vai’ eu estava no ar, ao vivo. Era um moleque, dei a fala que tinha que dar e quando saí tudo tremia, porque era ao vivo, suava à beça", lembra Tony, sobre sua primeira aparição na extinta TV Tupi, em 1963, aos 15 anos, no programa chamado "Novos em Foco" que revelava novos talentos.

"Quem passava por aquilo ia ser contratado pela TV Tupi, pelo Cassiano Gabus Mendes, ia ter chances em outros programas e tal. Eu só não passei, como não parei, com a graça do bom Deus, até hoje", celebra.

Com informações de Gshow.