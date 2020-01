466 ANOS TV Cultura e TVC fazem homenagem ao aniversário de São Paulo Série de reportagens vai mostrar os principais pontos culturais de SP

21 JAN 2020 - 13h:47 Por Redação

Na semana em que São Paulo celebra 466 anos, a TV Cultura leva ao ar 10 vinhetas comemorativas. Intitulada Eu Vejo Cultura em São Paulo, a série lança novos olhares sobre os tradicionais cartões-postais da cidade, como o Masp, Estação da Luz e Parque Ibirapuera.

Além disso, nesta sexta-feira (24), às 19h15, o programa Metrópolis traz ao palco os cronistas da cidade Douglas Germano e Rodrigo Campos. Na edição, eles apresentam diferentes perspectivas da capital paulista por meio do samba.

No sábado (25), a faixa Clássicos exibe o espetáculo São Paulo, Meu Amor!. Gravado no Theatro Municipal e dirigido por Hugo Possolo, um dos fundadores do grupo Parlapatões, vai ao ar às 23h.

A montagem conta com 200 artistas que interpretam personagens caracteristicamente paulistanos vistos por um olhar circense. Dentro do elenco, há destaque para o Circo dos Sonhos, a Cia Gravitá e Circo Zanni. Também participam da peça João Artigos, fundador do Teatro de Anônimo do Rio de Janeiro, a atriz e diretora Bete Dorgam e Márcia Dailyn, a primeira bailarina trans do Municipal e atriz do Satyros.