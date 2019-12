ESPECIAIS TVC e TV Cultura apresentam programação de fim de ano Atrações com Elza Soares, Fernanda Montenegro, Mario Sergio Cortella e Rita Lobo

23 DEZ 2019 - 09h:03 Por Redação

A TVC e TV Cultura preparam uma programação especial de fim de ano, para todas as idades, entre os dias 21 de dezembro e 4 de janeiro. Para o público adulto, a emissora leva ao ar, entre outras atrações, o Cultura Livre com Elza Soares; o Metrópolis com Fernanda Montenegro; o #Provocações com Mario Sergio Cortella e Rita Lobo; o balé O Quebra-Nozes; o Concerto de Ano Novo 2020; a Retrospectiva 2019; e diversas séries inéditas.

As emissoras também reservam boa parte da programação para as crianças. O canal apresentará, diariamente, edições temáticas natalinas da Turma da Mônica; Cocoricó; Peppa Pig; Patrulha Canina; PJ Masks; My Little Pony; Thomas e Seus Amigos; Sunny Day; Blaze and The Monster Machines; Nella, uma princesa corajosa; Molang e Superhands. Há ainda as séries especiais Minha Família é... e Afinal, quem é Deus?.

No dia 21, a TVC e TV Cultura exibem o Especial de Fim de Ano do Cultura Livre com Elza Soares. A cantora interpreta canções de seu álbum mais recente, Planeta Fome, e conta detalhes sobre a construção do álbum. Além de cantar lançamentos como Se Acaso Você Chegasse, Menino/Brasis e Libertação, Elza apresenta músicas já consagradas como A Carne e Mulher do Fim do Mundo. Vai ao ar às 18h.

Na véspera de Natal, dia 24, às 19h15, o Metrópolis leva ao ar uma edição especial com a atriz Fernanda Montenegro, que completou 90 anos, lançou uma biografia e nos últimos meses foi uma figura presente no debate sobre as artes no Brasil. Na entrevista concedida a Adriana Couto, a artista fala, entre outros assuntos, sobre a origem italiana de sua família, que sobreviveu a uma imigração violenta; sua vocação de atriz e como sua geração de atores batalhou para montar os grupos teatrais.

Ainda no dia 24, Marcelo Tas recebe o filósofo Mario Sergio Cortella na edição natalina do #Provocações, a partir das 22h15. Na entrevista, Cortella fala, entre outros assuntos, sobre a distinção entre fama e importância; sua proximidade com Paulo Freire e seu legado.



À meia-noite do dia 24 para 25, vai ao ar a Missa do Galo, celebrada pelo Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Específica dos países latinos, a tradição deriva da lenda ancestral segundo a qual, à meia-noite do dia 24 de dezembro, um galo teria cantado fortemente, como nunca ouvido de outro animal semelhante, anunciando a vinda de Jesus Cristo.

No dia 25, em dois horários, às 12h15 e 16h30, o Quintal da Cultura apresenta o Especial de Natal 2019. Corcovico se anima com a ideia de fazer as entregas do Papai Noel, mas termina causando a maior confusão. A história se passa na Casa da Bruxoteia, na Sala de Justiça e no Quintal. Participam desta edição temática do infantil os personagens Doroteia, Ofélia, Osório, Ludovico, Bruxoteia, Corcovico, Super Dorô, Cavaleiro Ludovico, Jabuti Atômico e Fantástica Ofélia.

No dia 26, às 22h45, a TVC e TV Cultura exibem O Quebra-Nozes, com direção Artística de Hulda Bittencourt e Dany Bittencourt, e repertório pela Companhia Cisne Negro. O ballet conta a fantasia de Clara, uma menina que na noite de Natal ganha muitos presentes, mas se encanta de uma maneira especial por um deles, um boneco quebra-nozes.

Para as crianças, no dia 29, estreiam Minha família é..., série documental que retrata, a partir do olhar das próprias crianças, como elas vêm lidando com as transformações da família contemporânea (às 12h); e Afinal, quem é Deus?, série que explora a visão infantil sobre a espiritualidade (às 12h15).

Também no dia 29, a TVC e TV Cultura relembram os fatos marcantes do Brasil e do mundo, na Retrospectiva 2019. O programa jornalístico será apresentado por Ana Paula Couto, Aldo Quiroga, Karyn Bravo e Joyce Ribeiro, às 20h.

Na mesma noite (29), às 20h45, será exibido o Opinião Nacional Especial, com um balanço sobre a economia brasileira em 2019 e as perspectivas do setor para o próximo ano, com apresentação de Andresa Boni.

No dia 31, a partir das 22h45, vai ao ar a apresentação inédita da Duke Ellington Orchestra, gravada com exclusividade, na Sala São Paulo. A Orquestra, formada por 18 músicos, é encabeçada por Paul, neto do pianista de jazz e compositor Duke Ellington. O repertório do concerto, promovido pela TUCCA, é composto por 17 obras, incluindo Sophisticated Lady e In a Sentimental Mood.

A chef de cozinha e apresentadora Rita Lobo estará na edição de Ano Novo do #Provocações, no dia 31, às 22h15, com Mareclo Tas.

No dia 1º de janeiro, às 22h15, a TVC e TV Cultura reapresentam o Roda Viva sobre Felicidade, com o trio de pensadores Mario Sergio Cortella, Leandro Karnal e Luiz Felipe Pondé.

A série documental inédita Transversal do Tempo estreia no dia 2, às 22h45. Com 13 programas, a produção mostra histórias de brasileiros contemporâneos que reinventaram suas funções na sociedade depois dos 60 anos de idade.



Na série inédita Crias de Dulcina, que irá ao ar no dia 2, às 23h15, um grupo de teatro é formado por alunos que passam por situações diversas, como bullying, gravidez na adolescência, decepções amorosas e uso de drogas. Eles se identificam com a peça O Despertar da primavera, de Frank Wedekind, e encontram no teatro uma maneira de lidar com seus problemas.



Uma tradição na história da Áustria, o Concerto de Ano Novo 2020, com a Orquestra Filarmônica de Viena, será exibido no dia 4, às 23h. Apresentado na famosa sala de concertos Musikverein, o espetáculo, sob a batuta do maestro letão Andris Nelsons, traz no repertório obras de compositores como Ludwig van Beethoven, Josef Strauss, Johann Strauss I, Johann Strauss II, Carl Michael Ziehrer, Hans Christian Lumbye e Franz von Suppé.