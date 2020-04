CANAL 1 'Um dos melhores para se trabalhar', afirma Carrasco sobre Sergio Guizé Sergio vive o protagonista Candinho, que depois emplaca outras duas produções

19 ABR 2020 - 06h:00 Por Flávio Ricco

O “Vale a Pena Ver de Novo” da Globo exibe a partir do próximo dia 27 “Êta Mundo Bom!”, novela de Walcyr Carrasco apresentada originalmente no horário das seis, entre 18 de janeiro e 26 de agosto de 2016, em 190 capítulos. Durante alguns dias irá dividir a faixa com os últimos capítulos de “Avenida Brasil”.

Sergio Guizé vive o protagonista, Candinho, que depois emplacaria outras duas produções com o mesmo autor – “O Outro Lado do Paraíso” e “A Dona do Pedaço”.

"Guizé foi um Candinho maravilhoso. O sonho de todo escritor, pois ele incorporou o personagem de maneira incrível!”, relembra Carrasco em conversa com a coluna. “É um dos grandes atores para se trabalhar e nos tornamos amigos pessoais."

Com o mundo abalado por causa do novo coronavírus, Carrasco espera que a novela possa levar entretenimento para todos aqueles que estão respeitando o isolamento social:

"Minha expectativa é reviver a alegria que foi ‘Êta Mundo Bom!’. Espero que nesses tempos tão difíceis volte a trazer positividade e esperança!”.

TV Tudo

Lição

Escalada para substituir “Avenida Brasil” antes da pandemia do Covid-19, “Êta Mundo Bom!” tem como fio condutor a saga de Candinho, personagem que representa o que o enredo se propõe transmitir: o otimismo e a alegria de viver. Na trama, o personagem passa por todo o tipo de dificuldade em sua vida, mas nunca se deixa abater. "Tudo o que acontece de ruim na vida da gente é pra meiorá", é seu lema.

Não mexe

Tanto Globo quanto Record, na parada das novelas, pediram para seus atores manterem a caracterização.

Ou seja, para ninguém sair por aí raspando a cabeça ou tingindo o cabelo, por exemplo.

Que legal

A produção de elenco da Record procurou os atores de suas novelas e avisou que os contratos teriam renovação automática de até seis meses. Imagine o tamanho da felicidade desse pessoal?! Ainda mais em tempos difíceis como este.

Dias de confinamento

Nas redes sociais, Patrícia Poeta, apresentadora da Globo, tem incentivado o pessoal a se exercitar em casa.

Com a volta do “Encontro” à programação, é bem provável que a jornalista também venha a substituir Fátima Bernardes, quando houver necessidade.

Pra pensar

A Record possui uma história grandiosa e um arquivo idem. Por que ninguém pensou ainda em reprisar seus grandes trabalhos do passado?

Destinar uma faixa da programação para eles?

Frustração

Por causa do coronavírus, o executivo José Eduardo Moniz, pessoa muito próxima do presidente Johnny Saad, precisou interromper seus trabalhos na Band e voltar para Portugal. O detalhe é que ele estava mergulhado em uma nova proposta de programação e chegou a fazer vários contatos e analisar projetos. O seu desligamento frustrou os planos de muita gente.

Depoimentos

Acompanhando a exibição dos episódios da série “Aruanas” na Globo, a partir do dia 28, serão publicados nos perfis da emissora nas redes sociais depoimentos de ativistas da vida real como parte da plataforma REP – Repercutindo Histórias.

O público conhecerá histórias como a da ativista ambiental Josi Malheiros, moradora da Ilha das Cinzas, no Pará. Ela é uma das poucas mulheres alfabetizadas da comunidade e ajudou a transformar os meios de produção na ilha, que sequer possuía energia.

Não abriu mão

Sobre a escalação de “Fina Estampa”, Aguinaldo Silva relembra um bastidor envolvendo o personagem Crodoaldo Valério. À época, foram apresentadas várias alternativas ao seu intérprete, Marcelo Serrado.

Aguinaldo recusou todas, porque tinha a certeza que Serrado transformaria o Crô num enorme sucesso. Não deu outra.

Túnel do tempo

Já Griselda foi escrita especialmente para Lilia Cabral. E o autor não conseguia ver outra pessoa que não fosse Christiane Torloni no papel de Teresa Cristina.

Freio

Algumas produtoras independentes estão conseguindo se virar nesses tempos de coronavírus, mas a maioria encontra grandes dificuldades. Tudo porque muitos canais pagos suspenderam os contratos de tudo o que ainda seria gravado.

Bate-Rebate

· A quarta temporada da série “Sob Pressão”, da TV Globo, contará com uma consultoria especializada na área jurídica...

· ... A advogada Olivia Fürst foi contratada para auxiliar a equipe de roteiristas nas questões ligadas ao Direito de Família.

· Série “Manifest”, em cartaz nas noites de terça-feira, fica no ar até 21 de julho.

· Enquanto o Ratinho não volta com força total no SBT, o repórter Ney Inácio toca o seu restaurante na Praça Roosevelt, em São Paulo...

· ...Mas, alerta: “só delivery”.

· Jornalismo da Record em ritmo de festa por causa dos bons índices de audiência.

· “Domingo Espetacular” voltará à pauta depois da crise do coronavírus...

· A Record não abandonou a ideia de reforçar a apresentação do programa.

· “Alma Viajante”, que mostra uma imersão na cultura da Etiópia de norte a sul, é a novidade do canal OFF, a partir do dia 29, às 22h...

· ...No programa, a participação da professora de yoga Milla Monteiro e da diretora Bruna Arcangelo.

· O longa “Fátima”, que reúne Harvey Keitel, Sonia Braga e Joaquim de Almeida, estava previsto para chegar aos cinemas em abril...

· Mas, com a pandemia, deverá ficar para junho ou julho.

Há uma grande expectativa na Globo em relação ao que o diretor Boninho estaria planejando para a final do “BBB20”, dia 27.

Quais artistas cantarão no programa – diretamente de suas casas – e como se dará a participação de todos os eliminados. Prior, por causa das acusações em curso, certamente será ausência confirmada na “festa”.

