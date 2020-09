BABADO "Vai pedir pra sua mãe", responde Rita Cadillac sobre nudes Atriz se irrita e fala sobre pedidos de nudes em seu Twitter

30 SET 2020 - 16h:04 Por Beatriz Rodas

A atriz Rita Cadillac desabafou na internet sobre os pedidos de "nudes" que recebe sempre que comenta algum assunto na internet.

A ex-chacrete chegou a posar nua e atuou em filmes adultos até 2008, quando passou a acumular participações especiais em novelas e séries.

A última vez que esteve no ar foi em "Autoposto", do Comedy Central, exibido no primeiro semestre de 2020.