CRÍTICA Velha e boa televisão já deixa saudades, mesmo com avanços Nestes tempos de pandemia, passou a se valer de meios que não substituem

7 AGO 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco/José Carlos Nery

Nesses tempos de pandemia, com os cuidados que devem ser tomados, a televisão passou a se valer do celular e de outros meios, Skype e Zoom entre eles, como ferramentas essenciais e indispensáveis no dia a dia do jornalismo e até no entretenimento.

Natural esperar que esses recursos, mesmo depois que tudo passar e de necessários aprimoramentos, sejam ainda mais incorporados no cotidiano de todas as TVs.

Além da agilidade e facilidade oferecidas, há ainda a questão dos custos, a redução deles.

Avanços que serão assimilados, aperfeiçoados, mas que devem ser utilizados com parcimônia e em situações bem específicas.

Mas nada que substitua a imagem com responsabilidade, qualidade e informação, como exigências que tornam imprescindível o trabalho do repórter cinematográfico.

Aliás, com as restrições que ainda são impostas, está começando a bater saudades da boa e velha televisão, aquela mais tradicional, com capricho na captação, luz bem feita, da operação de câmeras e preciso corte de imagens.

TV Tudo

Combinado assim

A Globo ainda não confirma nada, mas a exibição do “Que História é Essa, Porchat?”, do Fábio Porchat já está programada para outubro.

Assim como acontece com o “Lady Night”, em se tratando da aberta, serão programas da temporada passada.

Compasso de espera

Era esperado para este mês de agosto um posicionamento da Disney sobre o futuro dos canais ESPN e Fox Sports, na parte que toca os seus contratados.

A informação de agora é que essas decisões ficaram para ser tomadas entre dezembro e janeiro próximos.

Duração da “Fazenda”

A estreia da “Fazenda” deve acontecer no dia 8 de setembro, com a promessa de ser a sua edição com a maior duração.

De acordo com o planejado, deve ficar no ar até uma semana antes do Natal.

Cuidados

Até o confinamento, marcado inicialmente para o final de semana dos dias 22 e 23 próximos, todos os participantes da “Fazenda” e os reservas, além da avaliação dos médicos, serão testados para a Covid-19.

E também no período de isolamento no hotel, esses exames serão repetidos.

Tudo certo

A pandemia acabou complicando um pouco, mas está tudo certo para a segunda temporada da série “As Five”, do Cao Hamburger, para o Globoplay.

Gravações no ano que vem, com Fabrício Mamberti substituindo José Eduardo Belmonte na direção.

Nova personagem

Camila Santanioni será uma das novidades de “Amor Sem Igual”, que volta a ser gravada segunda-feira. Lena, sua personagem, é uma garota de programa de luxo que seduz os clientes do “Mademoiselle Olympia Night Club” com suas danças aéreas.

A atriz vem de trabalhos como “Os Dez Mandamentos”, da própria Record e “O Negócio”, na HBO.

A propósito

A produtora Casablanca está com tudo pronto para receber o elenco de “Amor Sem Igual” a partir de segunda-feira.

O pessoal de caracterização retornou ao trabalho na terça-feira.

Alavanca

Na quarta-feira, no fim de Corinthians e Palmeiras, Ulisses Costa e Neto, que fizeram a transmissão na rádio Bandeirantes, entraram de surpresa e ao vivo na TV, anunciando uma cobertura especial para o dia seguinte nos programas “Jogo Aberto” e “Os Donos da Bola”.

Ideia do diretor Antonio Zimmerle. Algo que deve prevalecer em todo o período do futebol.

Bate – Rebate

C´est fini

Já está garantido na programação de fim de ano da Band um especial do “MasterChef”.

Por enquanto, na grade, esse reencontro da equipe do reality show mais a tradicional retrospectiva do jornalismo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!