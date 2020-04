LANÇAMENTO 'Você Nem Imagina': Filme ganha trailer na Netflix Com direção e roteiro de Alice Wu, a estreia está marcada para 1ª de maio

10 ABR 2020 - 11h:19 Por Redação.

Você Nem Imagina é o novo romance da Netlflix, e o filme, com temática LGBT, acaba de ganhar o seu primeiro trailer. No vídeo, conhecemos os protagonistas e a amizade improvável que eles construíram.

“Amor não é encontrar a sua cara-metade perfeita. É tentar, insistir e fracassar”, diz a jovem Ellie no trailer. Ellie é uma garota tímida que acaba fazendo amizade com Paul, o atleta popular da escola, por conta do amor: ele quer conquistar uma garota. A questão é que, na verdade, Ellie também é apaixonada pela mesma menina.

Com direção e roteiro de Alice Wu, é protagonizado por Leah Lewis e Daniel Diemer. Alexxis Lemire, Enrique Murciano, Wolfgang Novogratz, Catherine Curtin e Becky Ann Baker completam o elenco. A estreia de Você Nem Imagina está marcada para 1º de maio, na Netflix.

Com informações de AdoroCinema.