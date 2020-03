CANAL 1 Volta de Angélica deixa Globo mais competitiva A Globo confirmou na semana passada a volta de Angélica

16 MAR 2020 - 08h:12 Por Flávio Ricco

A Globo confirmou na semana passada a volta de Angélica à sua programação, nas tardes de sábado, agora no comando do programa “Simples Assim”, com estreia marcada para o dia 11 de abril. Na verdade, tudo exatamente como fora combinado: após anunciar o fim do “Estrelas” (2006-2018), a emissora declarou que sua contratada voltaria em um outro produto. Não deu outra.

Projeto aprovado, Angélica já está a todo vapor nas gravações e bastante empolgada, principalmente pelo fato de trabalhar tanto como atriz quanto apresentadora. Ela surgirá em esquetes de humor, destacando situações cotidianas e sempre ligadas a um determinado tema. Haverá um elenco diferente a cada edição.

Depois dos esquetes, a apresentadora também ouvirá o que os atores – que se despem dos personagens – têm a dizer sobre o tema do dia. Ingrid Guimarães e Paulo Gustavo já marcaram presença nas gravações. O fato é que, com esse retorno de Angélica, os sábados da Globo ficarão mais interessantes e competitivos. Até porque é sempre oportuno apresentar para o público uma nova proposta.

Ela pretende dividir e contar histórias de pessoas anônimas e famosas, sempre através de um olhar positivo e inspirador.

“A ideia do programa é fazer bem às pessoas, ser uma companhia para elas. Espero que cada um que assista se sinta parte das histórias que a gente vai contar ali, se identifique. A ideia é trazer as pessoas para dentro do programa, mesmo que elas estejam do outro lado da tela, que elas façam parte daquelas histórias e que elas se sintam parte das alegrias, das angústias, que são iguais para todo mundo”, conta Angélica sobre “Simples Assim”.

TV Tudo

Pra pensar

O avanço do coronavírus forçou todas as emissoras de TV a adotarem medidas de prevenção. Entre outras providências, a proibição de plateia em programas. E aí fica a pergunta: como seria a vida de Silvio Santos no SBT sem as inseparáveis colegas de trabalho? Difícil imaginar um intervalo dessa parceria tão antiga. Silvio, como se sabe, permanece de férias da televisão.

Posicionamento

Sobre essa importante questão, a Comunicação do SBT enviou uma nota à coluna. “A assessoria de comunicação reforça que o SBT avaliará caso a caso a necessidade da gravação dos programas com a presença de auditório, buscando limitar ao máximo o número de pessoas nas gravações.”

Dono do jogo

O “BBB20” já passou da sua metade e, uma vez mais, constata-se, Tiago Leifert mantém o jogo sempre em alto nível. Desde que assumiu o comando da atração, no lugar de Pedro Bial, tem sido assim. Realiza uma condução competente, para tristeza dos haters.



Fumaça



São fortes os comentários sobre a ida de João Beltrão (ex-diretor de jornalismo da Record Brasília) para a CNN Brasil. Por enquanto, segundo um executivo do novo canal de notícias, é isso mesmo: apenas rumores.

Nova temporada

O canal Comedy Central e o Porta dos Fundos marcaram para o dia 13 de abril, às 22h, a estreia da nova temporada da série “Homens?”, criada e estrelada por Fábio Porchat. Dentre as novidades, a promessa de aquecer ainda mais as discussões em torno de traição, preconceito, machismo e aborto.

O programa

A história central de “Homens?” invade a intimidade de Alexandre (Porchat), de seu próprio pênis (Rafael Portugal) e de seus amigos Gustavo (Gabriel Godoy), Pedrinho (Raphael Logam) e Pedro (Gabriel Louchard). A série conta ainda com novos personagens no elenco interpretados por Yuri Marçal e Lua Blanco, além do retorno de Lorena Comparato, Miá Mello e Giselle Batista. Em 8 episódios, a produção também poderá ser assistida via streaming no Brasil e países da América Latina, pela Amazon Prime Video.

Jornalismo

Com a estreia hoje do “1º Jornal”, comandado por João Paulo Vergueiro, a Band será a única emissora de TV aberta com programação ao vivo das 3h45 às 20h30. Também na Band e nesta segunda-feira, a chegada do “Bora Brasil”, às 8h, com Joel Datena e Laura Ferreira. O jornalístico movimentará repórteres em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, entre outras praças.

Avó

Zezé Motta, vivendo Neusa, fará uma participação em “Salve-se Quem Puder”. Avó de Úrsula (Aline Dias), ela receberá a jovem em sua casa no interior de São Paulo. No ar, a partir de 27 de março.

Edy Star

O canal Music Box Brazil exibe dia 21, a partir das 18h45, "Antes que me esqueçam, meu Nome é Edy Star".

Único remanescente da Grã-Ordem Kavernista, banda em que atuou com Raul Seixas, Mirian Batucada e Sergio Sampaio, no início dos anos 1970, o cantor, ator, dançarino e pintor Edy Star terá sua história contada neste filme. A produção percorre os bastidores de gravação de “Cabaré Star”, atual álbum do artista, produzido por Zeca Baleiro, que também é o diretor musical do filme.

Humor

A equipe de Eder Luiz na Transamérica voltará a contar com um humorista, ainda não definido. Porpetone, artista de “A Praça é Nossa”, fazia bem essa função.

Bate-Rebate

A edição da próxima sexta-feira do “Melhor da Tarde”(Band), apresentado por Cátia Fonseca, será transmitida ao vivo direto de Campinas, interior de São Paulo.

O quadro “Dez ou Mil” do “Programa do Ratinho” vai eleger “A Mulher de 40 anos Mais Simpática do Brasil”.

A produtora Fábrica estará à frente de “Gato por Lebre”, novo filme de Renê Belmonte.

A parceria Globo e Sony ainda não tem o elenco da série policial “Rio connection”, que será dirigida por Mauro Lima...

...Como acontece em “O Anjo de Hamburgo”, o elenco também terá que mandar um inglês fluente...

...Como se não bastasse, a produção reunirá ainda três personagens: um italiano, um francês e um franco-egípcio.

As gravações da próxima temporada de “Extreme Makeover Brasil” deverão começar em junho.

Patrícia Maldonado tem aparecido bem no “Aqui na Band”, ao vivo direto dos Estados Unidos.

As gravações de “Gênesis”, nova produção bíblica, prosseguem no Marrocos...

...E a Record, no material promocional, mantém a estreia para abril.

C’est fini

O humorista Saulo Laranjeira (67 anos), que vive no circuito Minas-São Paulo, por causa do trabalho no palco e no programa “A Praça é Nossa”, foi desobrigado pelo SBT a marcar presença nas gravações. Por causa do coronavírus, essa sugestão também foi dada a outros artistas veteranos da emissora. No caso do Saulo, ele avisou que continuará participando normalmente da “Praça”. Até porque tem lá um exemplo: Carlos Alberto de Nóbrega, que acabou de completar 84 anos.

