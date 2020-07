NÃO RESISTIU Motociclista atingindo por condutor embriagado não resiste e morre Aparecido Jorge Poli, de 51 anos, foi sepultado no último domingo no cemitério municipal

6 JUL 2020 - 15h:44 Por Alex Santos

Aparecido Jorge Poli, de 51 anos, motociclista atingindo por um veículo conduzido por um homem embriagado na noite da última quinta-feira (2), em Paranaíba, não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado (4). Aparecido havia sido encaminhado para o hospital público na noite do acidente, com ferimentos na perna, o estado de saúde dele era delicado. Jorge Poli, como era conhecido, foi sepultado no domingo no cemitério municipal Santo Antônio.

Aparecido pilotava sua motocicleta, quando foi atingido por um veículo conduzido por um homem embriagado na noite da última quinta-feira (2), no trevo de acesso a rodovia MS-497 e avenida Três Lagoas, em Paranaíba. Teste de alcoolemia constatou que o autor, de 26 anos, conduzia o veículo com 0,44 mg/l de álcool por litro no sangue.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária Estadual, o veículo com placas de Chapadão do Céu (GO), transitava pela rodovia sentido Porto Alencastro, quando no cruzamento com o trevo de acesso a avenida Três Lagoas, colidiu com o motociclista, que atravessa a pista de rolamento, sentido bairro para a região central da cidade.

O caso foi registrado na 1º DELPOL de Paranaíba, como lesão corporal culposa e conduzir veiculo com capacidade psicomotora alterada.