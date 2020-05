AEDES AEGYPTI Paranaíba tem aumento de casos notificados da dengue A SES não divulgou os casos positivos no município

14 MAI 2020 - 17h:05 Por Alex Santos

Em uma semana, Paranaíba registrou um aumento de 108 novas notificações de dengue. A soma total de casos notificados do Aedes aegypti no município chegou a 1.246, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na quarta-feira. Mato Grosso do Sul é o segundo estados do país com casos notificados da dengue (56.144), além de 34 óbitos registrados.

A secretaria não divulgou os casos positivos no município. Até a última atualização do boletim, Paranaíba havia registrado 293 casos confirmados de contaminação pela dengue.

Paranaíba ocupa a 27ª posição entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul com alta incidência do Aedes aegypti (2.956,2). O município permanece em alerta vermelho, com mais de 300 casos notificados por 100 mil habitantes.

Seis bairros de Paranaíba estão entre os mais altos índices de casos de dengue registrados no município.

De acordo com Lúcio Antônio de Freitas, coordenador do Controle de Controle de Vetores de Paranaíba, destaca que o inseticida está em falta no município, e o fornecimento depende do Estado. “Acredito que não chegou ainda o inseticida no país. O estado que fornece. Não temos nada de inseticida na cidade. Nossa ação tem sido ação mecânica de eliminação dos focos” disse.

Paranaíba registrou uma morte por dengue hemorrágica. Maria José da Silva, de 75 anos, que havia sido internada em Três Lagoas (MS) e faleceu no dia 23 de março. A paciente era diabética, hipertensa e fazia também tratamento para doença renal.