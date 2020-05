AEDES AEGYPTI Seis bairros de Paranaíba enfrentam altos índices de infestação Município registrou 1.138 casos notificados do Aedes aegypti

6 MAI 2020 - 17h:14 Por Alex Santos

Seis bairros de Paranaíba estão entre os mais altos índices de casos de dengue registrados no município. A maior parte do casos partiram dos bairros Santo Antônio, Salomé, Jardim Karina, Jardim América, Bairro de Lourdes e Jardim Redentora. No último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na quarta-feira (6) o município registrou 1.138 casos notificados do Aedes aegypti.

De acordo com Lúcio Antônio de Freitas, coordenador do Controle de Controle de Vetores de Paranaíba, esses bairros apresentaram aumento nas notificações durante o mês de março, entretanto, apenas algumas regiões dessas localidades apresentaram registros. “Não se trata do bairro inteiro, mas, algumas localizações com maior incidência dentro desses bairros”, disse.

Em relação da não utilização do bloqueio químico (fumacê) nos bairros de Paranaíba, Lúcio Antônio destaca que o inseticida está em falta no município, e o fornecimento depende do Estado. “Acredito que não chegou ainda o inseticida no país. O estado que fornece. Não temos nada de inseticida na cidade. Nossa ação tem sido ação mecânica de eliminação dos focos” disse.

Paranaíba tem até o momento 293 casos confirmados de dengue, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde.

O município também registrou uma morte por dengue hemorrágica. Maria José da Silva, de 75 anos, havia sido internada em Três Lagoas (MS) e faleceu no dia 23 de março. A paciente era diabética, hipertensa e fazia também tratamento para doença renal.