AGRONEGÓCIO Sindicato Rural dá início a circuito de leilões Parte da renda dos leilões será destinada para o combate a covid-19 no município

2 JUL 2020 - 17h:52 Por Alex Santos

O Sindicado Rural de Paranaíba dá início nesta quinta-feira (2) ao circuito de leilões, que segue até o dia 7 de julho. Serão realizados seis leilões, sendo dois de gado de corte e quatro leilões de touros. Conforme a diretoria do sindicato, parte da renda dos leilões será destinada para o combate a covid-19 no município.

A idealização do circuito de leilões partiu da diretoria do sindicato após o cancelamento da 58ª Exposição Agropecuária de Paranaíba (Expopar) e 18ª Expoleite, devido ao cenário de pandemia que se instalou com o novo coronavírus.

De acordo com Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural, o circuito de leilões seguirá as determinações do decreto municipal, que autoriza a realização de leilões no município de Paranaíba, porém, com capacidade limitada a 30% do estabelecimento leiloeiro, além da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial.

“O sindicato decidiu não realizar a Expopar e a Expoleite, mas, realizar o circuito de leilões, uma vez que os decretos municipais nos autoriza a fazê-lo”, disse.

Os leilões poderão ser acompanhados no tartersal de leilões da Leilosin, no Sindicato Rural, e por meio da internet.

Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, fala sobre a programação de leilões. Ouça: