COVID-19 Três positivos são registrados; dez suspeitos aguardam resultado Total de casos confirmados chegou a 755 em Paranaíba

7 OUT 2020 - 11h:15 Por Alex Santos

Paranaíba registrou na terça-feira (06), três novos casos de contaminação pelo novo coronavírus e chegou ao total de 755 casos confirmados da doença. Conforme o boletim epidemiológico, dez casos suspeitos ainda aguardam diagnóstico da doença.

A atualização traz ainda três internações, sendo dois na UTI e um na ala respiratória. Os leitos estão com 80% de ocupação, com dois paranaibenses e seis pacientes da região.

Cento e onze cumprem isolamento domiciliar. Os 96 detentos que foram diagnosticados com a covid-19 entraram para a estatística de recuperados, com isso o total de recuperados da doença no município é de 625.

Ao todo foram realizados 2866 testes rápidos, além de 2453 casos descartados.

Paranaíba registra 16 mortes em decorrência da covid-19.